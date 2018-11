Les meilleures adresses pour fêter Thanksgiving à Paris

Le quatrième jeudi du mois de novembre, les Américains se réunissent pour partager une dinde rôtie en famille. Pour l'occasion, plusieurs lieux de la capitale proposent un dîner d’exception.

Le Drugstore

Derrière les fourneaux de cette adresse mythique, le chef Eric Frechon a imaginé un menu à 60 euros (hors boissons). Il se compose de beignets de maïs pour l’apéritif suivis d’une soupe de potimarron aux éclats de châtaigne et noisettes torréfiées et d’une dinde rôtie en cocotte avec sa purée de patates douces au foie gras et arrosée du jus du rôti. En dessert, la traditionnelle Pecan Pie. Un repas sublimé par une sélection de vins américains et une playlist «Tribute to US music».

Le Drugstore, 133, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e.

© DR

Hard Rock Café

Après Halloween, l’établissement sur les Grands Boulevards ne pouvait manquer l’événement. Au menu : soupe de maïs, poitrine de dinde servie avec une sauce aux cranberries, tarte au potiron. Le tout pour 36 euros incluant un verre de vin, un quart d’une bouteille d’eau minérale ou du soda… à volonté.

Hard Rock Café, 14, boulevard Montmartre, Paris 9e.

Joe Allen Paris

Pour Thanksgiving, la célèbre brasserie parisienne change sa carte avec différents plats au choix pour un menu de fête à 50 euros (hors boissons). Les clients pourront notamment choisir parmi des croquettes de crabe, une soupe à la citrouille, une dinde à la confiture d’airelles accompagnée d’haricots verts et de patates douces confites, un jambon à l’os rôti et sa sauce au vin et à la moutarde à l’ancienne, avant de finir par un brownie surmonté d’une boule de glace à la vanille.

Joe Allen Paris, 30, rue Pierre Lescot, Paris 1er.

Le Ralph’s

Ce restaurant incontournable de la Rive gauche se met à l’heure américaine en invitant ses convives à déguster des mets savoureux pour 130 euros par personne. Pour commencer, une coupe de champagne ou du cidre chaud. S’enchaînent ensuite une soupe à la courge butternut ou une salade de feuilles d’hiver du Vermont, la dinde rôtie et sa sauce au Calvados, une saucisse de porc farcie aux marrons et ses légumes racines rôtis à l’érable, écrasé de patates douces, chutney aux pommes et aux canneberges et biscuits au beurre puis tarte aux pommes, tourte aux pécans Charleston ou tarte à la citrouille.

Le Ralph’s, 173, boulevard Saint-Germain, Paris 6e.

© DR

Soho in Paris

En plein cœur de la capitale dans le quartier de Bourse, ce restaurant à la déco soignée prépare un dîner digne des plus belles tables américaines proposé à 45 euros. Outre les recettes traditionnelles dont l’incontournable dinde farcie, des crevettes sauce cocktail et des macaronis aux trois fromages, une coupe de champagne ou un cocktail maison pourra être commander avant d’entamer les festivités.

Soho in Paris, 7, rue Saint Marc, Paris 2e.

Le Coq Rico

Le chef Antoine Westermann met une nouvelle fois les petits plats dans les grands pour cet événement gastronomique aux inspirations franco-américaines. Les clients apprécieront la terrine de foie de canard aux épices et chutney, le consommé de dinde et raviole à la truffe noire fraîche, la dinde rouge des Ardennes farcie, la fricassée de marrons, sans oublier la brioche caramélisée avec poire pochée et glace aux épices. Un festin à 75 euros.

Le Coq Rico, 98, rue Lepic, Paris 18e.

© DR

Harry’s Bar

Après plus de cent ans d’existence, il est connu par tous les Parisiens pour être le plus vieux bar de la capitale. Thanksgiving oblige, un dîner a spécialement été concocté au Harry's Bar pour partager ce moment convivial en famille ou entre amis. Soupe de potiron, club sandwich, coleslaw, tarte aux noix de pécan, brownies, boisson et un café en guise d’addition.

Harry’s Bar, 5, rue Daunou, Paris 2e.

L'église américaine de Paris

Ce n'est pas un restaurant mais un lieu de rassemblement pour de nombreux Américains vivant dans la capitale. Dans cette église emblématique, un repas traditionnel sera également proposé pour tous ceux qui souhaitent le samedi 24 novembre déguster un morceau de dinde et une part de cheesecake. Avec un verre de vin pour trinquer ! Compter 15 euros pour les enfants et 20 euros pour les adultes. Les billets sont à retirer directement sur place.

L'Eglise américaine de Paris, 65, quai d'Orsay, Paris 7e.