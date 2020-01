Comment gérer les notes de frais des salariés à l’international

L’avance des dépenses professionnelles peut entraîner la frustration chez certains salariés. De plus, elle peut également porter atteinte à leur productivité. Pour les employeurs, la gestion des notes de frais à rembourser n’est également pas facile à gérer.

Publi-rédactionnel

Cela est encore plus difficile quand certains collaborateurs doivent effectuer des déplacements professionnels à l’étranger. Pour remédier à cela, nous allons vous présenter quelques solutions qui peuvent vous faciliter la tâche.

Organisation des déplacements

Dans les entreprises, nous pouvons remarquer que ce sont les salariés haut placés qui organisent leurs déplacements :

Les directeurs de projet ;

Les ingénieurs ;

Les cadres ;

Les managers.

Tous ces déplacements peuvent coûter très cher à l’entreprise. En effet, les dépenses comme les nuits à l’hôtel ou encore les frais de déplacement doivent être remboursés. C’est pourquoi nous vous conseillons d’engager quelqu’un qui se charge d’organiser les déplacements de tous les collaborateurs.

Son objectif sera d’organiser les déplacements de façon cohérente pour éviter les dépenses superficielles. De plus, cela permettra également de faire gagner du temps à tous les employés qui sont chargés de partir en mission.

Utilisation des cartes corporate

Les cartes corporate sont favorisées pour l’optimisation des achats et des dépenses effectués au nom de l’entreprise. American Express propose plusieurs offres de carte de paiement d’entreprise. Vous pouvez consulter ces formules directement sur le site https://business.americanexpress.com/fr.

Grâce à une carte corporate, vos chargés de mission n’ont plus besoin d’avancer toutes les dépenses professionnelles lors de leurs déplacements. Il est important de noter que cela impacte parfois sur leur moral et sur leur productivité. Avec cette carte de paiement, les achats sont effectués rapidement et enregistrés grâce à l’utilisation d’un logiciel dédié.

De ce fait, vous pouvez suivre facilement toutes les dépenses de vos collaborateurs. Et grâce à cela, il sera plus facile pour vous ou pour le gestionnaire de la trésorerie de gérer les notes de frais de vos salariés.

Enfin, la carte corporate vous donne aussi la possibilité de plafonner le montant des dépenses effectuées. De cette manière, tous les achats effectués ne vont pas dépasser la limite que vous accordez à vos collaborateurs.

Anticipation des dépenses

Afin d’éviter la surcharge des notes de frais à rembourser, vous pouvez également anticiper certaines dépenses. En effet, il n’est pas nécessaire que vos collaborateurs se chargent d’acheter les billets d’avion ou de réserver des hôtels eux-mêmes. Vous pouvez tout à fait vous en charger afin d’alléger vos notes de frais et trouver les meilleures offres.

Les cartes corporate permettent notamment de créer des partenariats avec des compagnies aériennes ou des hôtels de renom. Et l’utilisation d’une carte de paiement d’entreprise vous permet de bénéficier des meilleurs tarifs. Et en accumulant les points de fidélité, vous pourriez bénéficier de billets d’avion ou de nuitées gratuites pour les futurs déplacements de vos collaborateurs.

Il est important que les dépenses de vos collaborateurs concernent uniquement celles que vous ne pouvez pas gérer à l’avance (repas, déplacements sur place…). Cette astuce va vous permettre de gérer facilement vos notes de frais. De cette manière, vous allez pouvoir vous concentrer sur des activités plus importantes.