Un gazon vert tout au long de l'année

Au jour d’aujourd’hui, plus besoin d’attendre le printemps pour voir son gazon regagner toute sa verdure et sa bonne humeur. En effet avec le gazon synthétique, durant toute l’année, la pelouse se tiendra de sa belle couleur, et cela sans dépenser un centime de plus après sa pause.

Publi-rédactionnel

Les avantages d’un gazon synthétique

Le gazon artificiel, produit autrefois pour des terrains de sports ou encore pour des résidences, est depuis une dizaine d’année, sous l’impulsion de sociétés telles que Exelgreen, ouvert à tous et est devenu un revêtement incontournable, que ce soit autour d’une piscine ou encore sur un balcon.

Voici les raisons de son succès :

Tout d’abord il représente un atout économique et écologique très important.

- Sans arrosage, aucune consommation et dépense en eau.



- Sans tonte, pas de consommation et de dépense en électricité.



- Aucunement besoin d’engrais ou autres produits chimiques. A vrai dire, bon pour la santé des êtres qu’ils l’entourent.



Avec tout cela, le gazon synthétique offre un gain de temps pour s’adonner aux occupations personnelles, et l’amortissement de son achat est donc très rapide.

Autres avantages, sa résistance et son confort en entretien. En effet ce type de pelouse, ne souffre pas des variations climatiques, ni le mauvais temps, ni les rayons du soleil ne le consommeront, il restera vert quoiqu’il arrive.

Et concernant son entretien, un coup de balais de temps à autre afin d’enlever les feuilles mortes automnales suffira.

Un revêtement bien commode

Oui, en effet, bien commode, car en plus de présenter l’avantage d’être particulièrement confortable à toucher ou à fouler, il permet aux personnes sensibles et pour qui l’arrivée du printemps est synonyme d’allergie, d’éviter les poussières, et les insectes seront bien entendu moins envahissant durant les périodes de chaleur avec une pelouse artificielle.

Un usage esthétique

Les nouveaux modèles, surtout à brins longs, sont véritablement très proches d’une pelouse naturelle, aussi bien au toucher qu’au regard.



Aujourd’hui on le retrouve également au sein des maisons, dans le salon, dans une chambre ou encore sur un balcon, parce que celui-ci offre une touche particulière en termes d’esthétisme, rien de tel que d’apporter un brin de verdure, de fraîcheur pour le bien-être et l’harmonie de son foyer.

A noter, que même si le gazon synthétique à brins longs est généralement très apprécié, celui-ci, surtout en ce qui concerne les parties de la maison les plus fréquentés, aura tendance à retenir les poussières, au contraire d’une pelouse à brins courts.

C’est maintenant à vous de jouer dans le choix de la texture et des couleurs de votre nouveau revêtement.