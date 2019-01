Les 5 astuces pour lutter contre le froid

Le froid refait son apparition cette semaine, et cela pourrait durer, selon les dernières prévisions météorologiques.

Voici quelques conseils simples pour mieux se protéger du froid.

Se couvrir avant tout

Cela peut sembler évident et pourtant. Par grand froid, c’est ce conseil de bon sens qui prime sur tous les autres. Et il ne faut pas lésiner. Maillot de corps, t-shirt, pull en laine ou polaire, tout est bon pour retenir la chaleur naturelle du corps. Veillez surtout à bien protéger les membres les plus exposés, mains, pieds et tête. Ce sont les premiers à encaisser le froid.

Mais n’oubliez pas pour autant votre torse, bien plus vulnérable qu’on ne le pense. En effet, quand les membres sont exposés à des températures plus froides que le torse, les vaisseaux sanguins des bras et des jambes se contractent et notre sang prend directement la route de l’estomac. Le froid l’expose donc plus que tous les autres. Il faut donc bien le protéger. Si cette technique ne satisfait pas particulièrement aux impératifs de la mode, elle a l’avantage de s’adapter aux différents environnements rencontrés lors d’une journée.

Boire des boissons chaudes à l’exception du café

Là encore, cela peut sembler idiot, mais boire des boissons chaudes va largement aider votre organisme à conserver. Soupe, thé, chocolat chaud, tisane, toutes ces boissons seront des alliés précieuses dans la bataille contre le froid qui se livre tout au long de la journée.

En revanche, méfiez-vous du café bu sur le chemin du travail. Il peut vous faire perdre de la chaleur corporelle. En effet, la caféine bloque les récepteurs dans les vaisseaux sanguins et les empêche de se resserrer. Comme ils sont dilatés le corps perd plus rapidement de la chaleur. Optez donc pour un décaféiné si prendre un café à l’extérieur est une habitude matinale pour vous, autrement vous risquez d’avoir froid plus rapidement. Mais ce n'est pas le cas à l'intérieur.

Surveiller son alimentation

Il existe bien quelques recettes pour affronter le froid tout au long de la journée. Mais ce ne sont ni les tartiflettes, raclettes et autres fondues qui feront gagner des degrés à votre corps. Privilégiez les soupes et les recettes qui mêlent à la fois protéines et sucres lents. En digérant des protéines, la température corporelle augmente plus rapidement qu'avec des glucides ou des lipides. En effet, le corps travaille plus dur pour les digérer et augmente sa température en conséquence.

Pâtes, riz et autres féculents assureront le chauffage de votre corps sur un laps de temps plus long. Prendre des légumes, des fruits accoisera également les capacités de votre corps à se réchauffer. Enfin consommer des fruits secs ou des amandes est très efficace pour se réchauffer rapidement.

Ne pas marcher les mains dans les poches

C’est un réflexe à éviter. Si aux premiers abords il est tentant de glisser ses mains dans nos poches pour se prémunir du froid, il est beaucoup plus raisonnable de les laisser en dehors. En effet, si l’on marche en faisant faire à nos mains un mouvement de balancier régulier, cela va mécaniquement réchauffer notre corps et cela profitera à tous nos membres.

Sur le même principe, si vous avez froid aux petons le matin, commencez votre journée par faire quelques exercices à vos orteils et à votre cheville, un peu comme un échauffement avant de pratiquer un sport.

Eviter les bains

De même qu’il est recommandé de ne pas chauffer trop fort votre maison, il est inutile d’exposer son corps à des températures trop extrêmes par grand froid. En effet, passer de l’intérieur à l’extérieur peut inutilement contracter vos vaisseaux et vous ressentirez bien plus la différence de température que si vous aviez laissé votre thermostat à 18 ou 19°C généralement recommandé. Il en est ainsi du bain. En prendre trop régulièrement fragiliserait les couches supérieures de l'épiderme et entrainerait une moindre résistante face au froid.