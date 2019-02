Beats by Dr. Dre dévoile une édition spéciale pour l’anniversaire de Neymar

A l’occasion des 27 ans de Neymar, célébrés en grandes pompes lundi soir à Paris, Beats by Dr. Dre a présenté son tout nouveau casque audio en association avec la star brésilienne.

Conçu spécialement pour l’occasion, le Beats Studio3 Sans Fil Edition Spéciale «Neymar Jr10», noir et blanc, est inspiré par le style de graffiti des rues de São Paulo où Neymar Jr a grandi. Ce casque, qui sera disponible au printemps prochain, rend également hommage à son célèbre tatouage «Shhh…».

Le n°10 pour son maillot et sa carrière

En combinant ces deux éléments, on y trouve une représentation de sa capacité à passer outre les distractions et à s’adapter à tout, tout en restant fidèle à lui-même et à sa passion pour le football.

Les différents invités du Brésilien lundi soir au Pavillon Gabriel à Paris (Olivier Rousteing, Thiago Silva, Dani Alves, Kylian Mbappe, Marco Verratti, Kevin Trapp entre autres), ont ainsi pu recevoir l’Edition Spéciale du casque avec le numéro 10 figurant sur le bandeau. Un numéro qui fait évidemment référence au numéro de maillot de l’ancien joueur de Santos et du Barça, mais aussi à ses dix ans de carrière de footballeur professionnel.

Beats Studio3 Sans Fil Edition Spéciale « Neymar Jr10 », 349,95 euros, disponible à partir de mars sur apple.com