Des vêtements qui chauffent ou refroidissent en fonction de la météo ?

Une équipe de scientifiques américains a imaginé une nouveau type de textile capable de s'adapter aux changements de températures, qu'elles soient très hautes ou très basses.

Pour obtenir un résultat optimal, les scientifiques ont utilisé des fils de tissu modifiés recouverts de métal, qui ont la spécificité de se resserrer lorsque les températures sont élevées. Lorsque le climat est plus frais, les fibres du tissu s'étendent, empêchant ainsi la chaleur de s'echapper.

«Personne n'avait encore trouvé le moyen de modifier à la fois la porosité et la transparence infrarouge d'une matière dans le but de proposer un certain confort en fonction du climat», a expliqué le Professeur Ray Baughman, un chimiste de l'Université du Texas.

Selon la revue Science, ce tissu pourrait servir notamment aux sportifs, souvent dépendant des changements météorologiques lors des pratiques de leurs sports. Grâce à cette innovation, leurs vêtements s'adapteraient désormais à la température ambiante.