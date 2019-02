Assurance auto : la facture s'alourdit en 2018, à 615 euros en moyenne

Alors que le budget automobile ne cesse de grimper ces derniers temps, l’assurance de votre véhicule suit la même tendance. En hausse de 3,4% en 2018, le prix de l’assurance auto s’élève donc en moyenne de 615€ et pourrait encore augmenter en 2019.

Publi-rédactionnel

La prime d’assurance auto représente en moyenne 11% de votre budget annuel consacré à votre voiture. Selon le baromètre 2019 LeLynx.fr, le prix de cette couverture s’est élevé à 615€ par an, faisant grimper la facture de 3,4% par rapport à l’année précédente. Cette tendance se confirme d’ailleurs depuis plusieurs années et pourrait impacter la prime en 2019, avec une hausse moyenne comprise entre 3% et 5%.

Pour expliquer ce constat, «le coût des réparations des véhicules est le premier critère cité» détaille Amina Walter, directrice du développement et des partenariats chez LeLynx.fr. En effet, les ventes croissantes des véhicules neufs augmentent mécaniquement le coût des réparations mais aussi des pièces détachées. D’autre part, les indemnisations des personnes blessées lors d’accidents de la route étaient en croissance continue ces dernières années.

Un grand écart entre la Bretagne et l’Ile-de-France

Autre phénomène visible depuis plusieurs années, de fortes disparités existent entre les différentes régions françaises. La Bretagne est la région où l’assurance auto demeure la moins chère pour les automobilistes, à 530€/an (+2,9% en 2018). Cette prime coûte 152€ de moins qu’en Ile-de-France, région la plus chère en France, à 682€/an (+3,3%).

Même si l’assurance auto est plus chère dans les 10 plus grandes villes françaises (16% de plus que dans le reste du pays), elle ne pèse pas autant dans le budget selon le lieu de résidence. Ainsi, Marseille reste la ville la plus chère en France à hauteur de 784€/an (+3,7%) devant Nice (721€/an), Lyon (713€/an) et Paris (701€/an). Dans le bas du classement en revanche, on retrouve Toulouse (638€/an), Bordeaux (619€/an) et Nantes (585€/an).

Selon l’expérience, une prime du simple au double

Parallèlement, le baromètre de l’assurance auto 2019met en lumière les différences de prix en fonction de l’expérience en volant. Ainsi, la prime moyenne pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans est de 993€/an. Ce montant est d’ailleurs deux fois plus élevé que celui des conducteurs expérimentés de plus de 50 ans (436€/an).

Dans ce sens, plus on vieillit, moins le prix de l’assurance auto pèse sur le budget alloué à sa voiture. Si les plus jeunes payent très cher leur couverture, l’expérience acquise au volant au fur et à mesure du temps leur permettra de faire des économies. Par exemple, la prime moyenne pour les moins de 35 ans baisse à 757€/an et celle des 35-50 ans à 495€/an.