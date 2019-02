Des joggings Decathlon vintage rencontrent un succès inattendu

Face à une demande pressante née sur Twitter, Decathlon a décidé de rééditer son mythique jogging de 1985. Les 1000 exemplaires de cette série très limitée ont tous été vendus en quelques secondes seulement.

Proposé au prix de 20,58 euros, soit 135 francs comme à l'époque, ce fameux jogging a été tellement plébiscité par les nostalgiques que ces derniers ont fait planter le site de Decathlon, visiblement dépassé par l’ampleur du phénomène.

Tout est parti de la demande d’un twittos en août dernier, qui a demandé directement à Decathlon pour combien de retweets il pouvait avoir le plaisir de revoir la collection de 1985 dans les rayons. La marque lui a répondu, sur le ton de la blague : «Haha, allez, pour 10.000 RT on le ressort en édition limitée». Finalement, le tweet a été partagé près de 30.000 fois.

— Add your name (@LalfoT) 24 août 2018

L'enseigne a donc relevé le défi quelques mois plus tard. Mercredi 13 février, ce lancement était très attendu par tous les amoureux du jogging vintage.

En quelques secondes, les internautes se sont rués sur le site, au point de le faire planter, faisant ainsi de nombreux déçus. «Vous avez cassé notre site en 30 secondes. Nos équipes IT sont sur le coup, on fait le max !», a tweeté Decathlon à 13h10.

Vous avez cassé notre site en 30 secondes Nos équipes IT sont sur le coup, on fait le max !

L'enseigne a ensuite publié une série de tweets pour expliquer le bug suite à cet engouement (prévisible), laissant entendre qu'elle ne compte pas en rester là, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.

En fait, même dans nos estimations les plus hautes, on était assez loin de la réalité. À 13h, vous avez été plusieurs dizaines de milliers à essayer de vous procurer le #JOG85, et une grande partie du stock a été acheté en quelques secondes.

— Decathlon (@Decathlon) 13 février 2019