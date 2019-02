Palais des Thés et la Thé box, la collaboration de deux passionnés !

Avec La Thé Box, il est possible de découvrir des marques de thé très prestigieuses et innovantes telles que Palais des Thés, découverte...

Publi-rédactionnel

Célèbre marque de thé, Palais des Thés fait partie de la rigoureuse sélection de La Thé Box, concept original de box mensuelles dédié à la thématique du thé. Coup d'œil sur ces deux marques passionnées par le thé !

Palais des thés, une marque passionnée

Si nous avons découvert la marque Palais des Thés avec La Thé Box, c’est qu’elle fait pourtant partie des marques références en matière de thé. En effet, la marque a été créée en 1986 à Paris et ouvre une boutique avec pour désir de proposer des produits de qualité et de faire découvrir toutes les subtilités de cette boisson au grand public. François-Xavier Delmas, sommelier du thé et fondateur de la marque est un véritable passionné qui tient à maîtriser les produits proposés par sa marque, de la récolte à l'autre bout du monde jusqu'à la mise en vente dans sa boutique parisienne. C'est ce soin tout particulier à la sélection des produits et cette passion pour le goût qui a permis de faire la réputation de Palais des Thés et de lui permettre de sortir du lot avec notamment des créations signatures telles que le Grand Yunnan Impérial, un thé noir de Chine fleuri et doux. Qui plus est, la marque souhaite véritablement « éduquer » ses consommateurs afin que ses derniers comprennent bien la façon dont ses produits sont créés et dont ils doivent être dégustés.

Aujourd'hui, Palais des Thés fait ainsi partie des marques incontournables pour les connaisseurs et c'est donc tout naturellement qu'elle a rejoint la sélection proposée par Lathebox.

Qui est LaTheBox ?

Une lumière douce, une couverture, une boisson fumante, la tendance hygge est partout (en savoir plus sur le hygge avec le blog Nidouillet.fr) ! Habillement, cosmétique, déco, gastronomie, c'est envie de prendre soin de soi dans un environnement cocooning est présente dans tous les domaines et c'est un peu ce que nous inspire Lathebox : une dose de réconfort mensuelle.

Créé par Tamia et Julia (un article sur les deux jeunes femmes ici), Lathebox propose à ses abonnés de recevoir chaque mois ou de façon ponctuelle une box dédiée à l'univers du thé. Chaque mois, une thématique est donc choisie et toute la box tournera autour de cet univers. Cela commence par le design et l'esthétique de la boîte qui seront chaque mois très soigné pour l'aimer dès le premier coup d'œil. À l'intérieur, une sélection de différents thés issus de différentes marques (et notamment notre fameux Palais des Thés).

Cette sélection sera faite en corrélation avec la thématique choisie et permettra ainsi de déguster différentes nouvelles saveurs d'infusions. À cela, s'ajoutera la proposition de petites gourmandises et parfois d'accessoires ainsi que ce que la marque appelle un « Cahier des Saveurs ». À l'intérieur du livret, des informations sur les thés du mois qui ont été choisis ainsi que des conseils pour bien les infuser et des idées de recettes.

Qui plus est, la marque propose également une boutique en ligne qui permettra de commander ses produits favoris et de découvrir une sélection de marques prestigieuses dont notamment Palais des Thés, mais aussi Dammann Frères, Jardins de l'Hermitage, We are tea ou encore Tamia & Julia, la marque créée par les deux créatrices du concept.

Enfin, pour les passionnés, un blog est régulièrement alimenté pour parler de ce sujet si vaste proposant des rencontres, des découvertes, des recettes, etc.

Une association qui matche

Le e-shop et la marque Palais des Thés n'en sont pas à leur coup d'essai côté collaboration. En effet, les produits Palais des Thés sont régulièrement présents dans les box proposées. On les retrouvera notamment dans la box Tigre mais aussi dans la box collector Detox. Qui plus est, Palais des Thés est aussi très présent sur le e-shop.

On pourra notamment y découvrir la création « Blue Of London », un Earl Grey créé à base d'un thé noir Yunnan et de bergamote de Calabre. Il y a aussi la création « Vive Le Thé ! » à base de thé vert de Chine, de gingembre, d'écorce d'orange et de citron. On trouvera également le fameux « Grand Yunnan Impérial » évoqué plus haut, ainsi que le « Thé Songes » à base Oolong parfumé de fleurs et de fruits exotiques. Des noms et des compositions qui laissent rêveurs et que La Thé Box met merveilleusement en valeur grâce à ses images et ses textes qui donnent envie de tout goûter ! Qui plus est, s'abonner à la box permettra de découvrir encore plus de saveurs proposées par la marque puisqu'il ne s'agit ici que d'un échantillon des compositions qu'elle propose. Opter pour la box sera donc le meilleur moyen de faire de belles découvertes et il sera toujours possible de commander le grand format en cas de coup de cœur.

En somme, Palais des Thés et La Thé Box ont cette passion commune pour les infusions et c'est certainement ce qui en fait des partenaires de choix pour proposer aux connaisseurs comme aux novices de belles créations à découvrir. Il ne vous reste plus qu'à tenter l'expérience en commandant votre première box et en faisant preuve d'un peu de patience jusqu'à ce qu'elle arrive pour vivre une expérience gustative de qualité !