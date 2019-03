Les compléments alimentaires pour le cerveau inutiles voire dangereux, selon «60 Millions de consommateurs»

Dans le cadre d'un hors-série consacré au cerveau, le magazine «60 millions de consommateurs» de ce jeudi alerte sur les compléments alimentaires contenant de la vitamine D, des oméga 3, ou encore ceux censés améliorer les capacités cognitives qu’ils jugent inutiles «voire dangereux».

La «très grande majorité» des compléments alimentaires destinés à améliorer les performances de notre cerveau ou à lutter contre le déclin cognitif «se révèle sans intérêt, voire dangereuse», révèle le magazine.

Le magazine a analysé deux marques de lait pour bébé et huit compléments alimentaires ciblant les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors.

Le mieux est l'ennemi du bien

Bien qu'étant «indispensables au bon développement cérébral» et à son entretien, les oméga 3 (acides gras polyinsaturés) comme le DHA et l'EPA contenus par beaucoup d'entre eux sont inutiles. Les besoins peuvent être largement couverts, selon la revue, par une alimentation équilibrée, contenant du poisson gras, des huiles végétales et des fruits secs.

Du côté des gélules qui prétendent entretenir les fonctions cognitives, le magazine souligne que «certes, la phénylalanine et la tyrosine (...) sont des acides aminés indispensables aux fonctions cognitives. Mais les apports quotidiens recommandés peuvent être pourvus par une alimentation équilibrée».

Et le ginkgo biloba mis en avant par plusieurs marques est inutile car «les vertus de cette plante chinoise sur les capacités cognitives n'ont pas été démontrées». Elle peut même se révéler dangereuse pour les personnes suivant un traitement anticoagulant, car elle pourrait inhiber leurs effets.

A trop vouloir en faire et accumuler toutes sortes de compléments alimentaires, on serait donc contreproductifs.

Le magazine alerte également sur la quantité de fructose ou de sel trop importante incluse dans certains produits, de même que sur certains additifs ayant un effet laxatif. Quant à la caféine, présente dans des comprimés utilisés par certains étudiants pour améliorer leurs capacités, elle «stimule la vigilance et masque l'envie de dormir», mais empêche aussi «le bon fonctionnement du processus de mémorisation» et peut entraîner «en cas de surdosage céphalées, anxiété, nausées et troubles du rythme cardiaque».