La SNCF met en vente ses billets sur Facebook Messenger et WhatsApp

Oui.sncf, l’agence de voyage et de vente en ligne de la SNCF, propose depuis ce mercredi 20 mars de réserver et d’acheter ses billets via Facebook Messenger et WhatsApp.

En discutant avec Ouibot, l’assistant conversationnel de Oui.sncf, directement sur la messagerie instantanée de Facebook, les voyageurs peuvent ainsi obtenir des informations sur les horaires et les prix des billets de trains qu’ils convoitent. Selon la demande des clients, Ouibot se charge, en effet, de proposer les offres disponibles que l’utilisateur pourra ensuite régler directement sur Facebook Messenger.

Avec ce nouveau dispositif, Oui.Sncf compte accélérer sa présence sur mobile et offrir une expérience toujours plus innovante touchant au passage les 35 millions de Français utilisateurs de Facebook.

«Renforcer notre partenariat avec Facebook nous permet d’utiliser toutes les opportunités du digital pour une expérience renouvelée et ambitieuse en proposant plus d’instantanéité, de réactivité et de simplicité à nos clients» souligne Benoit Bouffart, directeur Produit et Innovation de e-voyageurs SNCF et Oui.sncf.

Une expérience d’achat, inscrite dans son époque, que Oui.sncf décline aussi sur la seconde application la plus utilisée en France : WhatsApp. L’utilisateur sera en revanche, cette fois, redirigé sur le site de Oui.Sncf pour finaliser sa commande.