Cloud Eco répond aux besoins en téléphonie des entreprises

Pour répondre aux attentes en téléphonie, internet et communication des entreprises, Cloud Eco a créé une offre sur mesure !

Publi-rédactionnel

Cloud Eco : fournisseur de téléphonie IP !

Pour répondre aux besoins des entreprises en téléphonie, Cloud Eco a mis sur pied une offre pensée pour ces dernières et qui répond ainsi à leurs différentes attentes en matière de matériel, mais aussi de réseau. Une formule pour les professionnels qui permet de constater l'expertise de la marque et sa grande capacité d'adaptation !

L'offre IP de Cloud Eco

Cloud Eco a récemment modifié son catalogue et a créé son offre IP pour s'approcher toujours plus près des besoins des professionnels et entreprises qu'elle accompagne en téléphonie. Pour commencer, Cloud Eco propose de remplacer tous les anciens postes de communication par des téléphones permettant l'option visioconférence en couleur, un avantage non négligeable lorsque l'on souhaite davantage personnaliser ses appels auprès de ses clients et/ou collaborateurs. Ce sera également une excellente façon de pouvoir mener des réunions en visioconférence pour ne pas devoir demander à tous les collaborateurs concernés de se déplacer. Qui plus est, au-delà de la fourniture de différents postes, Cloud Eco propose de venir réaliser l'installation et également de former les collaborateurs à leur utilisation, afin qu'ils puissent profiter de leur plein potentiel et se sentir à l'aise avec ces nouveaux équipements.

Par ailleurs, l'offre internet permettra également d'évoluer vers plus de performance en proposant une connexion très haut débit pouvant aller de l’ADSL jusqu’à la fibre optique, afin de profiter de toujours plus de rapidité et d'efficacité dans l'utilisation de vos appareils connectés. Mais Cloud Eco ne s'arrête pas là ! Consciente que le contact à l'international fait désormais partie intégrante du quotidien de nombreuses entreprises, qu'il s'agisse de solliciter des clients à l'étranger ou d'échanger avec des collaborateurs en télétravail par exemple, cet opérateur souhaite faciliter ce contact à l'étranger en proposant une formule d'appels illimités à l'international 24h/24 et 7 jours sur 7.

Des fonctionnalités précises pour compléter l'offre de base

L'offre IP de la société Cloud Eco offre déjà de nombreux avantages, mais cette base pourra être complétée par des options très intéressantes selon les besoins de l'entreprise. Par exemple, le desk accueil permettra de profiter d'un standard d'accueil téléphonique externe aux locaux. Il pourra être mis en place pour une période de rush particulière, en cas d'absence de la personne en charge du standard, ou de façon plus permanente afin de gérer votre accueil téléphonique de façon constante. Les équipes en charge de ce service seront briefées sur les diverses informations à communiquer lors des appels et seront également en mesure de prendre des messages et des rendez-vous.

Dans le même ordre d'idées, un serveur vocal interactif pourra également être mis en place pour rediriger les appels vers les bons interlocuteurs et ainsi faire gagner du temps à vos clients et collaborateurs. Enfin, un fax dématérialisé pourra également être mis en place. Ce système aura l'avantage de ne pas nécessiter de matériel, de faire des économies sur l'encre et le papier et de recevoir ses fax directement par email, ce qui est un point très positif avec la fin progressive des lignes analogiques. Inutile d'être sur place pour recevoir les divers documents faxés : le gain de temps et les économies réalisés grâce au fax dématérialisé seront donc rapidement perceptibles pour votre société.

En somme, Cloud Eco offre des services performants et personnalisables qui permettront de répondre aux besoins des entreprises, peu importe le secteur d'activité ou les problématiques rencontrées. Cet expert des télécoms capitalise sur son expérience de plus de 20 ans pour adapter ses services et son offre à vos attentes. Les entreprises ont donc fort à gagner en optant pour cette marque et en faisant part de leurs différents besoins pour que cette dernière leur fournisse des solutions sur mesure.