Bâtiment industriel : Que faut-il savoir sur sa fabrication ?

Vous voulez construire un bâtiment industriel pour stocker le matériel de votre entreprise ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur sa fabrication.

Publi-rédactionnel

Fabrication des bâtiments à usage industriel permanents ou temporaires

Vous avez besoin d’un nouveau bâtiment industriel pour avoir un espace de travail supplémentaire ? Que ce soit une solution temporaire ou permanente, il y a un ensemble de règles et de choses à savoir quant à sa fabrication. On vous explique tout !

Le procédé de fabrication d’un bâtiment industriel

Un bâtiment industriel se caractérise par une fabrication en métal comme l’acier galvanisé grâce à un système de préfabriqués. Ce matériau léger est parfait pour cette utilisation car il confère au hangar une bonne solidité et une bonne excellent durabilité ce qui vous permet de le garder durant de nombreux mois voire même de façon définitive.

L’ossature est entièrement en acier mais la couverture et le bardage sont faits de tôles d’acier laqués trapézoïdales avec des fixations auto perceuses et inoxydables. Il est possible d’ajouter des gouttières laquées pour une bonne évacuation des eaux de pluie.

D’ailleurs, plusieurs options sont possibles quant aux coloris et aux dimensions mais aussi concernant les éléments qui peuvent être ajoutés comme des portes, des fenêtres, l’éclairage grâce à une translucidité des membranes du toit, un système de chauffage coffrage métallique en cas de bâtiment en hauteur… Selon l’utilisation que vous allez en avoir, ces détails peuvent avoir une grande importance.

Tous ces matériaux regroupent toutes les propriétés pour résister au vent, à la pluie, à la neige… afin que votre bâtiment industriel puisse rester en place durant de nombreux mois voire même de façon définitive. Pour en être certain, il faut qu’il respecte la norme NV 65. Avant de choisir ce type de bâtiment, vérifiez qu’il y répond pour qu’il résiste parfaitement aux intempéries.

Leur avantage est qu’ils permettent un montage facile et rapide de l’édifice car tous les éléments s’emboîtent avec une grande facilité. Il est tout de même recommandé de faire appel à des professionnels pour le montage de votre bâtiment démontable comme pour son démontage. Ils ont tout le matériel nécessaire pour cela. En effet, selon ses dimensions, il peut être nécessaire d’avoir un engin élévateur.