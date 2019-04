Création d'entreprise : les 10 étapes à suivre

Voici notre guide pour vous accompagner dans votre projet de création d’entreprise.

Publi-rédactionnel

10 pistes pour vous aider dans votre création d'entreprise

A l’heure où de plus en plus de gens souhaitent se détacher de leur routine quotidienne (maison –bureau) pour migrer vers des activités qui leurs permettent d’avoir plus de temps libre, on observe alors une forte croissance du secteur de l’entrepreneuriat.

Les étapes pour créer votre entreprise

La liberté, la richesse et le pouvoir sont des rêves que chérissent chacune de ces personnes qui abordent ce chemin. Pourtant, la première étape consiste à braver toutes les tracasseries administratives liées à sa création. Nous vous proposons aujourd’hui quelques conseils de création d’entreprisepour rendre cette tâche aisée pour vous.

Trouver la bonne idée

Il est souvent plus facile de trouver une idée en faisant un bilan de compétences, car dans un tel cas :

Vous savez si l’idée est réaliste,

Si vous êtes passionné par ce que vous allez faire,

Si vous connaissez le secteur et son fonctionnement,

Si vous avez le savoir-faire technique,

Si vous avez le bon cercle social pour avancer rapidement

SI votre projet vous correspond et reflète les valeurs que vous partagez.

Passer de l'idée au projet

Après avoir identifié un produit ou service dans lequel vous pouvez vous investir, commencez à définir clairement votre offre. Pour le faire, vous devez répondre aux questions suivantes :

Qu’est-ce que j’ai à offrir ?

Comment vais-je vendre mon produit / service ? (Stratégie commerciale)

A qui s’adresse mon offre ? (profil de cible incluant la région, la tranche d’âge, la classe sociale, les habitudes de consommations, …etc.)

Quelles sont les entités qui ont les offres similaires aux miennes ? (Concurrence directe et indirecte)

Vérifiez la viabilité de votre projet

Dans cette étape de la création d’entreprise, peu importe qu’il s’agisse de la création d’une SASU ou de la création d’une SARL, il faudra s’interroger sur la viabilité du projet dans le marché qui l’accueillera. Rendez-vous dans les salons professionnels qui sont en relation avec vos centres d'intérêt et repérez les nouveaux produits qui y sont présentés. Lisez régulièrement les magazines, les revues professionnelles qui vous intéressent et surfez sur le web pour nourrir votre réflexion. La dernière astuce menez une enquête auprès de vos potentiels clients pour savoir quels sont leurs besoins réels et comment est-ce qu’ils souhaiteraient recevoir l’offre. En clair, essayez de monter un business plan qui vous aidera à mieux définir la taille de votre marché.

Trouvez la bonne forme juridique pour débuter

A ce niveau, il faut bien se renseigner auprès des services de création d’entreprise pour savoir les avantages et les inconvénients que propose chaque forme juridique. La création d’une Sarl, en quoi serait – elle bénéfique ? La création d’une SASU, qu’elle limite est ce que cela m’imposerait ? Voilà les questions vous devez répondre avec exactitude.

Constituer son réseau

Au fur et à mesure, notez le fruit de votre travail sur papier et discutez-en avec toutes les personnes que vous pouvez avoir autour de vous. Bien sûr, il faut choisir ses interlocuteurs, mais les gens sont ravis d'ouvrir leur carnet d'adresses aux jeunes porteurs de projet de création d’entreprise. C'est ainsi que vous constituerai votre réseau.

Chercher le financement

Plusieurs moyens peuvent être mis en place pour faciliter l’obtention d’un financement. Vous pouvez soit utiliser :

L’autofinancement : certains besoins qui ne seront pas prient en charge par les banques comme les études de marché, les frais de formalités, trésorerie de départ.

Un support familiale : n’hésitez pas à demander de l'argent à vos proches : famille et amis. Réussir à récolter cet argent permet de montrer que vos amis vous font confiance donc ils croient en votre projet et pensent qu'il est viable.

Une campagne de financement participatif (crowdfunding) : Grâce à Internet, vous pouvez aujourd'hui solliciter des fonds auprès d'un large public via des plateformes.

Tester sur le terrain

Enfin, pour tester votre projet en limitant les risques, il existe plusieurs entités qui se sont données pour mission de vous accompagner dans la création de votre entreprise. Ce sont les couveuses d'entreprises, les incubateurs et pépinières qui hébergent juridiquement et conseillent les créateurs.

Les concours de création d’entreprise

Il y en a énormément, certains sont organisés par des entités publiques et d’autres sont des initiatives privées. Tous, ont pour but de promouvoir la création d’entreprise et certains offrent de l’aide et des conseils gratuits (en plus de récompenses financières !)

Les salons professionnels

Bien commodes pour rencontrer les personnes dont vous avez besoin pour démarrer et/ou aller beaucoup plus loin ! En plus de pouvoir tranquillement bâtir son marché parmi les exposants, la plupart du temps des conférences sont organisées, elles aussi entièrement tournées vers les besoins des porteurs de projets et des dirigeants.

Repérez un local commercial bien placé

Que pourriez-vous faire après la création de votre Sarl / Création de votre SASU si vous ne disposez pas d’un local situé dans un lieu de passage très fréquenté ? Attelez-vous à dénicher le coin parfait qui s’aura vous faciliter les rendez –vous d’affaire.