Perte d’audition : Les grandes causes et leur remède

Publi-rédactionnel

Les différentes raisons de la perte d'audition en France

Une personne sur 3 en France déclare des troubles auditifs au-delà de 50 ans. La perte d’audition est un phénomène qui pour être banal n’en doit pas moins être surveillé. La science a fait des progrès de géant avec des dispositifs d’aide auditive de plus en plus pratiques et performants.

D’où vient la perte d’audition ?

On connaît plusieurs grands facteurs qui favorisent la perte de l’audition, dont le plus important reste l’âge. Pour ceux qui refusent cette baisse de leurs facultés, des prestataires comme la maison de l’appareil auditif, proposent un bilan auditif gratuit, suivi d’une aide auditive adaptée. Même si l’âge reste le facteur prépondérant, d’autres facteurs menacent notre audition bien avant : repérons-les !

Le tabac, alcool et médicaments

Une grosse consommation d’alcool nuit à l’audition, car sa présence dans le sang détruit les cellules ciliées de l’oreille interne. Une dégénérescence en résulte, accompagnée d’une perte de l’audition et d’acouphènes. Même constat alarmant pour la cigarette qui entraîne une diminution du calibre des vaisseaux de l’oreille interne. Certains médicaments aussi ne sont pas innocents et ont des effets indésirables sur l’ouïe. Les principaux mis en cause sont ceux utilisés lors des chimiothérapies.