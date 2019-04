Voyager aux Etats-Unis sans visa avec le dispositif ESTA

Découvrez comment vous rendre aux Etats-Unis sans visa en obtenant une autorisation de séjour ESTA en ligne et en quelques heures ainsi que tous les avantages de ce système moderne et rapide.

Publi-rédactionnel

Si voyager aux Etats-Unis était autrefois synonyme de démarches administratives longues et fastidieuses pour obtenir un visa, il est désormais beaucoup plus simple pour un touriste français de se rendre dans ce pays. En effet, depuis maintenant quelques années, les USA ont mis en place un système d’autorisation de voyage électronique appelé ESTA et qui consiste en une exemption de visa pour certains ressortissants et sous certaines conditions. Voici quelques explications à propos de ce dispositif et de la manière d’en profiter.

Qu’est-ce que l’ESTA pour voyager aux Etats-Unis ?

Prenons d’abord quelques instants pour vous expliquer en quoi consiste l’ESTA. Le terme ESTA tout d’abord signifie en anglais Electronic System for Travel Autorisation soit en français Système Electronique d’Autorisation de Voyage. Il s’agit donc ni plus ni moins d’une autorisation de séjour aux USA qui remplace le visa traditionnel mais qui présente cependant quelques différences notables.

Comme nous le verrons plus bas, le dispositif ESTA ne peut en effet être utilisé que par certains types de voyageurs, pour des raisons de séjour spécifiques et dans certaines conditions.

Mais ce n’est pas là la seule différence entre l’ESTA et le visa. En effet, tout comme son nom l’indique, l’ESTA est un système entièrement électronique. Cela signifie d’une part que la demande d’ESTA se fait directement en ligne, mais aussi que plus aucun document physique n’est à présenter lors de votre voyage car une fois obtenu, l’ESTA est informatiquement rattaché à votre passeport.

Comme vous l’aurez compris, voyager aux Etats-Unis avec une autorisation ESTA présente de nombreux avantages dont un gain de temps intéressant. De plus, il est possible d’utiliser cette autorisation pour réaliser plusieurs séjours aux Etats-Unis pendant une durée de deux ans à compter de sa délivrance.

L’objectif de ce nouveau système est donc clair. Il s’agit bien entendu de favoriser le tourisme vers les USA en motivant les voyageurs autrefois freinés par les longues démarches administratives nécessaires à l’obtention d’un visa, mais aussi de simplifier le travail des fonctionnaires de l’immigration américains avec un contrôle aux frontières et dans les aéroports plus rapide.

Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de l’exemption de visa ESTA ?

Passons maintenant en revue les différentes conditions à remplir pour avoir la possibilité d’utiliser un ESTA pour un voyage aux Etats-Unis.

Tout d’abord, le dispositif ESTA ne concerne que les ressortissants de certains pays qui ont signé un accord avec les Etats-Unis pour faire partie de celui-ci. La France en fait bien entendu partie. Etre ressortissant français signifie que vous devez résider de manière permanente en France et disposer d’un passeport français.

Cela nous amène à une deuxième condition indispensable à l’obtention d’une autorisation ESTA et qui concerne la nécessité d’avoir en sa possession un passeport biométrique ou électronique en cours de validité. Notons ici que la validité du passeport doit couvrir à la fois le moment de la demande d’ESTA et la totalité de la durée de votre séjour aux USA. C’est en effet à ce passeport que sera rattachée votre autorisation de voyage et il s’agit donc du seul document officiel que vous devrez présenter lors de votre voyage, que ce soit au moment de l’embarquement ou à votre arrivée aux Etats-Unis.

Le dispositif ESTA ne peut pas non plus être utilisé pour tous les types de voyage. Aussi, il ne servira que pour les séjours touristiques aux Etats-Unis, pour les voyages d’affaires courts ou pour les visites à un proche. Si vous avez besoin de vous rendre aux USA pour y travailler, vous y installer durablement ou y suivre des études, vous aurez besoin de faire une demande de visa traditionnelle quoi qu’il arrive.

Enfin, notez que la durée de séjour autorisée par l’ESTA est d’un maximum de 90 jours consécutifs. Aussi, si vous souhaitez rester plus de 3 mois sur le sol américain, vous devrez là encore faire une demande de visa.

Comment obtenir une autorisation ESTA et quelles sont les démarches à réaliser ?

Comme nous allons le voir maintenant, effectuer une demande d’ESTAet obtenir cette autorisation de voyage pour les Etats-Unis est un véritable jeu d’enfant. Voici les quelques étapes simples que vous devez suivre pour ce faire :

La première chose à faire est de vous connecter à Internet afin d’accéder au formulaire de demande d’ESTA en ligne. Vous trouverez de nombreux sites proposant ce formulaire en français et qui peuvent également vous accompagner dans cette démarche si nécessaire.

Remplissez ensuite simplement ce formulaire en prenant bien soin de répondre à toutes les questions qui vous y sont posées. Vous aurez besoin pour ce faire de votre numéro de passeport.

Une fois le formulaire rempli, vous le vérifierez afin d’être sûr qu’il ne comporte aucune erreur et pourrez enfin le valider. Il vous sera alors demandé à cette étape d’effectuer un règlement en ligne concernant les frais d’envoi et de traitement de votre demande.

Le délai de traitement d’une demande d’ESTA est extrêmement rapide puisque vous recevrez la réponde à votre demande par email dans un délai maximum de 72 heures bien que le plus souvent, la réponse est envoyée en quelques heures à peine. Si l’email que vous recevez vous indique que votre ESTA est accordé, vous n’avez plus rien d’autre à faire puisque cela signifie que votre autorisation de séjour a été rattachée à votre passeport. Cette autorisation sera valable deux ans à compter de cette date pour tous les voyages remplissant les mêmes conditions, sauf si une ou plusieurs informations importantes vous concernant ont changé (Adresse, numéro de passeport, nom …)

Dans le cas où votre demande d’ESTA aurait été refusée par les autorités américaines, vous avez la possibilité de refaire une demande ultérieure en laissant passer un délai de 10 jours ou de faire une demande de visa traditionnelle.

En définitive, le système d’autorisation de voyage électronique ESTA va vous permettre, en quelques heures à peine et sans aucune difficulté, de remplir les formalités administratives nécessaires à votre séjour aux Etats-Unis.