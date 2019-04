Pourquoi plus d’un tiers des Français est régulièrement à découvert ?

92.000, c’est le nombre de dossiers de surendettement qui ont été déposés à la Banque de France au cours de l’année 2018. 92.000 Français ont demandé le rééchelonnement ou l’effacement de leurs dettes car leur situation ne leur permettait plus de faire face à leur remboursement.

Publi-rédactionnel

C’est 30% de moins qu'il y a quatre ans. Le surendettement recule, mais la situation est toujours aussi tendue puisqu’un tiers des Français est régulièrement à découvert, selon une étude réalisée par Cbanque.

Baisse du nombre de dossiers de surendettement

Le surendettement recule et retombe à son niveau d’il y a 30 ans, date à laquelle le dispositif a été mis en place par la loi Neiertz. Les spécialistes expliquent cette baisse par l’efficacité des lois Lagarde de 2010 et Hamon de 2014. Le but de ces deux lois est de renforcer la sécurité de l’emprunteur notamment grâce à :

L’encadrement des publicités communiquant sur les crédits à la consommation ;

L’interdiction de démarcher les clients dont la situation financière est fragile pour leur proposer un crédit renouvelable et l’obligation de vérifier leur solvabilité avant de leur accorder un prêt ;

L’encadrement des pratiques du crédit.

Moins de dossiers de surendettement mais des fins de mois toujours aussi difficiles

Malgré le recul du nombre de dossiers de surendettement, plus d’un tiers des Français est régulièrement à découvert. En effet, «il y a pas mal de ménages qui sont aujourd'hui en grande souffrance mais qui ne déposent pas de dossier et essayent de tenir, estime Jean-Louis Kiehl, président de Crésus. Je ne pense pas que le surendettement va continuer à refluer. Il y a des fragilités sous-jacentes non-encore déclarées. Aujourd'hui on se retrouve face à un public qui a du mal avec les charges courantes et le taux de chômage reste élevé en France».

Mis en difficultés, les ménages Français les plus fragiles puisent dans leur découvert bancaire afin de subvenir à leurs besoins. Cependant, le découvert est un type de crédit mis à la disposition du client qui impose certaines règles. En effet, dépassé le délai ou le montant du découvert autorisé, des taux d’intérêts sont appliqués, ce qui augmente l’endettement.

Eviter le surendettement en préservant son découvert bancaire

Comment échapper à cette spirale de l’endettement ? Il convient pour cela de retrouver une harmonie budgétaire qui n’est atteignable que si un travail de fond est effectué.

Prévoir les charges fixes. Loyer, factures, impôts et autres frais récurrents incompressibles doivent être définis à l’avance. Cela permet d’anticiper les besoins et avoir une meilleure visibilité sur le reste à vivre.

Epargner dans la mesure du possible afin de vous prémunir d’un éventuel besoin de trésorerie.

Eviter la souscription à de nouveaux crédits s’ils ne sont pas nécessaires. Si toutefois vous souhaitez y avoir recours, il est important de comparer les offres de prêt afin d’être sûr de trouver le financement le moins cher sur le marché. Privilégiez le recours aux courtiers en crédits. Ceux-ci s’occupent de chercher le financement au meilleur taux.

Préférer les comparateurs de prix lorsque vous projetez d’acheter un produit ou un service quel qu’il soit.

Penser au rachat de crédit. Si vous avez un ou plusieurs crédits en cours et que vous souhaitez baisser vos mensualités afin d’augmenter votre reste à vivre, vous pouvez avoir recours au rachat de crédit bien que la solution ait un coût final plus important. En étalant la dette sur une durée plus longue, celui-ci apporte une bulle d’oxygène dans le budget mensuel. Il peut servir également à solder un découvert bancaire, payer vos impôts ou régler vos factures. Vous pouvez même dans certains cas demander une trésorerie pour financer un nouveau projet.