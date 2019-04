Les guitares Fender dévoilent une collection Game of Thrones

Les fans de Game of Thrones et de rock, et ils sont nombreux, vont apprécier. La célèbre marque de guitares Fender a annoncé la sortie de trois modèles exceptionnels inspirés de la série.

On retrouvera ainsi un modèle Telecaster aux couleurs de la maison Stark, une Jaguar avec celles des Lannister, et une Stratocaster Targaryen.

En revanche, ces modèles au design particulièrement réussi ne sont pas à la portée de tout le monde.

Il faudra débourser 25.000 dollars pour la Fender House Stark Telecaster, 30.000 dollars pour la House Lannister Jaguar et 35.000 dollars pour la House Targaryen Stratocaster.

Des prix qui s'expliquent notamment par les matériaux utilisés. La House Stark Telecaster est en frêne des Marais, et livrée dans un étui recouvert de cuir et de fausse fourrure de loup. La Lannister est recouverte de feuilles d'or 25k, alors que la Targaryen a un corps en aulne sculpté pour reproduire la peau des trois dragons et un étui évoquant une peau de serpent.