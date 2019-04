Ce qu’il faut savoir pour bien choisir sa paire de ski

Le choix de la paire de ski dépend de plusieurs critères, qu’il est important de bien prendre en compte pour profiter d’un équipement adapté.

Quels critères prendre en compte dans vos choix ?

Vous envisagez de partir bientôt en vacances au ski, mais vous n’avez pas encore songé à votre équipement ? Pas de panique, vous allez pouvoir trouver quelques pistes de réponse dans les lignes qui suivent. Il faut savoir qu’il est très important de ne pas négliger cette étape, et que le choix d’un bon équipement est primordial. C’est de lui que va dépendre votre sécurité, c’est un fait, mais aussi votre confort. La paire de ski est l’élément central d’un équipement alpin, et il existe plusieurs critères importants à connaître pour ne pas se tromper dans son choix.

Pourquoi faut-il prendre le temps de choisir son équipement ?

Avant de partir à la montagne, choisir une paire de ski est une étape incontournable. Et autant prendre le temps de le faire, sous peine de rendre son séjour inoubliable, mais pour les mauvaises raisons. Si l’on veut pouvoir profiter de son séjour au ski, il ne faut en effet pas se précipiter sur la première paire de ski qui se présente à nous dans les rayons. Le confort et, surtout, la sécurité, dépendent beaucoup de cette étape.

Et c’est vrai : si votre équipement n’est pas adapté à votre morphologie, vous risquez d’en pâtir, et peut-être même d’avoir un accident. C’est la même chose si le ski choisi ne correspond pas à votre pratique, ou ne fait pas la bonne taille. Choisir son ski est important, et pour cela, la première étape va être de prendre connaissance des critères qui doivent déterminer votre choix.

Les critères qu’il faut prendre en compte

Le choix de la paire de ski dépend de plusieurs critères. Le premier d’entre eux est certainement la pratique du ski en elle-même. Il existe en effet plusieurs «disciplines», ou, en tout cas, plusieurs façons de skier différentes. Les amateurs de précision ou les skieurs de loisirs auront tendance à faire du sur-piste, tandis que d’autres vont préférer le freeride, voire le freestyle. À chaque pratique son matériel, en somme !

Le niveau de ski va aussi influer sur votre choix. C’est un fait, quand on est débutant, on ne va pas se diriger vers le même équipement qu’un professionnel. C’est vrai dans plein d’autres domaines, et c’est pareil pour le ski. Pour un débutant, il est préférable de choisir un modèle qui soit accessible et facile à manier. Un expert aura, quant à lui, tendance à chercher la performance.

Enfin, choisir ses skis dépend aussi de la morphologie du skieur. Le poids va bien entendu jouer un rôle primordial, puisque ce dernier influe indéniablement sur la réaction du ski. Un skieur léger devra choisir un ski adapté pour ne pas se retrouver face à des soucis de maniabilité, et c’est la même chose pour un skieur plus lourd. La taille joue elle aussi un rôle essentiel. On aura tendance à choisir un modèle mesurant en moyenne 15 centimètres de moins que soi.

Le niveau, la pratique et la morphologie, comme la taille, sont donc les principaux critères à prendre en compte dans le choix de la paire de ski. Le choix du «spot» peut aussi être déterminant. Vous trouverez plus de détails dans cet article.

Pour finir, si vous êtes débutant, il n’est pas impossible d’anticiper un peu votre séjour à la montagne et de lire quelques conseils sur la pratique de cette discipline. Bien se préparer, cela se fait aussi bien sur le plan matériel que sur le plan physique.