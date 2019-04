Isolation thermique par l’extérieur : idéal pour réduire vos dépenses énergétiques

Vous recherchez comment faire réduire vos factures énergétiques trop importantes dans votre budget ? Pensez à l’isolation thermique par l’extérieur !

Publi-rédactionnel

Les dépenses énergétiques liées à votre logement représentent une part importante dans votre budget. Vous aimeriez la réduire ? La solution est de mettre en place une isolation thermique par l’extérieur pour faire de belles économies !

Le principe de l’isolation thermique par l’extérieur

L’ITE, aussi appelée isolation thermique par l’extérieur, elle consiste à poser un isolant sur l’ensemble de vos murs extérieurs puis de le recouvrir d’un enduit ou d’un bardage. Cela les protège de la pluie mais réduit aussi les ponts thermiques améliorant ainsi considérablement les performances énergétiques du bâtiment sur lequel elle est mise en place.

Toutefois, sa mise en œuvre nécessite de gros travaux qu’il est préférable de confier à des professionnels expérimentés afin de réellement réduire les écarts de températures quelle que soit et ainsi être protégé du froid l’hiver et de la chaleur l’été.

Par ailleurs, l’isolation thermique ainsi réalisée apporte une protection supplémentaire à vos murs extérieurs contre les chocs thermiques mais aussi contre l’eau, ce qui augmente son inertie thermique, ce qui a pour effet d’augmenter la longévité du bâtiment.

Les économies réalisées grâce à l’isolation thermique

Les murs de votre logement, lorsqu’ils ne sont pas isolés, représentent jusqu’25 % des déperditions de chaleur. C’est autant d’économies que vous permet de réaliser l’isolation thermique par l’extérieur. Selon les données récoltées par l’ADEME, cela représente une économie de 443 € par an si vous chauffez au gaz, de 596 € si vous avez un chauffage électrique et de 656 € si votre chauffage fonctionne au fioul.

Le coût pour mettre en place une isolation thermique varie en fonction de la méthode utilisée. Si elle est réalisée par l’intérieur, cela revient à 60 €/m² et à 150 €/m², si elle est faite par l’extérieur. De ce fait, même si elle représente un investissement de départ qui peut vous sembler conséquent, les économies réalisées chaque année vous permettront de l’amortir très rapidement.

Cette seconde méthode d’enveloppement des murs extérieurs est plus onéreuse car sa mise en œuvre impose de plus gros travaux mais le confort thermique qu’elle apporte est indéniable. Par ailleurs, en plus d’améliorer les performances énergétiques de votre logement, l’isolation thermique par l’extérieur vous permet de ne pas diminuer l’espace intérieur des pièces de votre maison.

De nombreux avantages qui font que sa valeur augmente et que vous disposez de solides arguments en votre faveur en cas de vente. Pour en savoir plus, reportez-vous au blog Sweety home.

Une isolation totale de votre logement

L’isolation thermique par l’extérieur se révèle un moyen très efficace pour réduire vos dépenses énergétiques. Mais, si vous voulez réaliser encore plus d’économies, il y a d’autres points cruciaux à bien isoler dans votre logement. C’est le cas notamment des combles.

En effet, ils représentent un tiers des déperditions de chaleur lorsqu’aucune isolation thermique n’est pas mise en place. Elle peut être réalisée en cas de combles perdus ou aménagés. C’est la technique utilisée qui différera. Dans le premier cas, il s’agit de déposer de l’isolant en vrac sur l’intégralité du plancher. Dans le second, de l’isolant en panneaux ou sous forme de rouleaux est fixé sous ou entre les solives.

Enfin, il est aussi possible de réaliser une isolation de vos sols car ils sont sources d’environ 10 % des déperditions de chaleur comme les fenêtres et les portes.

En renforçant l’isolation thermique par l’extérieur par l’isolation des autres éléments source de perte de chaleur, vous verrez vos factures d’énergie baisser. Et pour encore plus de conseils et réaliser davantage d’économies en adoptant de nouveaux gestes, consultez les conseils donnés sur cette page.