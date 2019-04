Les meilleurs fournisseurs d'électricité et gaz

Découvrez comment trouver les meilleurs fournisseurs d’électricité et de gaz du marché et quelques conseils pour y voir plus clair parmi les nombreuses offres d’énergie alternatives actuelles.

Publi-rédactionnel

Avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence il y a de cela une dizaine d’années, les offres d’électricité et de gaz se multiplient et il devient de plus en plus difficile pour le consommateur de faire un choix parmi les différents fournisseurs. Nous allons donc vous expliquer ici plus en détails comment comparer et choisir les meilleurs fournisseurs d’électricité et de gaz et réaliser des économies sur vos factures d’énergie.

Changer de fournisseur d’électricité et de gaz permet-il réellement de faire des économies ?

Avant de vous lancer à la recherche des meilleurs fournisseurs d’électricité et de gaz du marché, vous souhaitez sans doute savoir un changement de fournisseur vous permettra réellement de faire des économies. La réponse à cette question est bien entendu : « oui ».

En effet, de la même manière que les banques en ligne ont révolutionné le marché avec des frais bancaires beaucoup plus bas que les banques physiques, les fournisseurs d’énergie dits « alternatifs » misent sur des offres attractives en termes de tarification pour séduire de nouveaux clients.

D’ailleurs, la plupart des offres sur le marché affichent leurs prix du KW/Heure sous forme de réduction par rapport au tarif réglementé qui est celui que proposent encore aujourd’hui les fournisseurs historiques que sont EDF pour l’électricité et Engie pour le gaz. Vous avez donc la garantie de payer votre consommation d’électricité moins cher en changeant de fournisseur. Bien entendu, il faut également tenir compte ici du prix de l’abonnement, mais, si ces abonnements sont parfois un peu plus chers chez les fournisseurs alternatifs, la facture globale annuelle reste sensiblement moins élevée.

Le niveau d’économie réalisé va dépendre en grande partie de votre consommation habituelle. Il est évident que plus vous consommez d’énergie et plus vos économies annuelles seront importantes. Sur une offre dual (électricité + gaz), cette économie est en moyenne d’un peu plus d’une centaine d’euros par an. Il en va de même pour l’électricité seule (et donc avec un mode de chauffage électrique). Mais si vous habitez un logement ancien, mal isolé ou de grande superficie, cette économie peut s’avérer encore plus intéressante.

Savoir décrypter les tarifs proposés par les fournisseurs d’électricité et de gaz

Choisir la bonne offre d’électricité ou de gaz peut paraitre compliqué au regard des différentes formes que peuvent prendre les tarifs affichés par les fournisseurs d’énergie.

Il convient en effet de différencier les tarifs fixes des tarifs indexés. Les tarifs fixes, comme leur nom l’indique, sont garantis sans hausse pendant une durée déterminée. Bien entendu, ils sont le plus souvent en-dessous du tarif réglementé. Au-delà du délai de garantie, le fournisseur peut modifier ce tarif.

Quant aux tarifs indexés, ils suivent en réalité les évolutions, à la hausse comme à la baisse, des tarifs réglementés, en appliquant systématiquement un pourcentage de réduction connu à l’avance.

Quel que soit le choix que vous ferez pour des raisons qui vous sont propres, sachez que vous ne serez de toute façon aucunement engagé auprès de votre nouveau fournisseur d’électricité ou de gaz. Mieux encore : Si vous changez d’avis et souhaitez revenir à votre fournisseur historique, vous aurez de nouveau droit au tarif réglementé. Vous ne prenez donc aucun risque en changeant d’offre dans le but de faire des économies.

Notons également que le changement de fournisseur d’énergie n’entraine pas de facturation de frais de résiliation auprès de votre ancien fournisseur et que les démarches de résiliation de votre contrat sont à la charge du nouveau fournisseur.

Changer de fournisseurs pour une énergie verte

Une autre raison qui pousse de plus en plus de consommateurs à changer de fournisseur d’électricité ou de gaz est écologique. En effet, de plus en plus de fournisseurs d’énergie proposent des offres d’énergie verte à un tarif très accessible.

Il est ainsi possible de faire un geste pour la planète en consommant de l’électricité issue d’une production renouvelable et peu polluante tout en économisant sur ses factures.

Depuis quelques années, on assiste en effet à une hausse importante de ce type d’offres et à un intérêt grandissant des particuliers pour un mode de consommation plus responsable et plus durable.

Où et comment comparer les meilleurs fournisseurs d’électricité et de gaz :

Si vous souhaitez changer de fournisseur d’électricité ou de gaz, il est inutile de perdre votre temps en consultant une à une les offres des différents fournisseurs alternatifs. Il existe en effet des sites comparateurs spécifiquement conçus à cet effet.

Sur ces sites, vous pourrez notamment consulter les offres des meilleurs fournisseurs d’énergie du marché mais aussi trouver des conseils pour évaluer correctement votre consommation annuelle en électricité et en gaz de manière à trouver l’offre la plus intéressante selon vos besoins.

Vous y trouverez également des explications claires et des évaluations des différents fournisseurs du marché selon plusieurs critères dont le prix mais aussi la qualité du service client.