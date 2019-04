Le leasing sur véhicules d'occasion : une révolution est en marche !

Les ventes de voitures d’occasion en leasing ne cessent d’augmenter. En 2018, l’Association française des Sociétés financières a enregistré une croissance de 36,6% sur les financements de véhicules d’occasion en leasing. Particuliers comme professionnels, tous les conducteurs cèdent à l’appel de la location avec option d’achat. Retour sur un financement qui révolutionne le marché des véhicules d’occasion.

Publi-rédactionnel

En quoi consiste le leasing sur véhicules d’occasion ?

Avant toute chose, revenons sur la définition du terme leasing. Aussi connu sous le sigle de LOA (pour location avec option d’achat), le leasing est un outil de financement locatif de bien. Très en vogue sur le marché de l’automobile, le leasing permet aux conducteurs d’acquérir leurs véhicules en échange de loyers fixes.

À ces loyers fixes peuvent s’ajouter des garanties facultatives qui permettent aux conducteurs de se couvrir contre toute panne ou remplacement de pièces d’usure. Les conducteurs sont alors détachés de toute notion de propriété et peuvent rouler en toute sérénité.

Contrairement à la LLD (location longue durée), la location avec option d’achat permet aux conducteurs de racheter le véhicule au terme du contrat. La valeur de rachat de la voiture est alors fixée à la signature du contrat en fonction de l’apport du conducteur, de la durée de location et d’une limite de kilométrage annuel. Si le conducteur ne souhaite pas devenir propriétaire du véhicule, il peut alors le restituer ou en profiter pour changer de voiture.

Le leasing : une révolution dans l’économie de marché

L’engouement autour du leasing et notamment des véhicules d'occasion en leasing témoigne d’une révolution sur le marché de l’automobile en général. En effet, la location avec option d’achat ramène l’acquisition de véhicule au même niveau que les forfaits de téléphones : les conducteurs privilégient désormais la location forfaitaire avec options et garanties incluses, moins contraignante que l’achat et permettant d’accéder à des véhicules haut de gamme comme on peut lire dans cet article.

La notion de propriété est également moins importante pour les conducteurs. Nous sommes passés d’une époque où l’achat de véhicule était contraint à une époque où la location devient un plaisir. Celle-ci n’engage plus les conducteurs à l’achat et l’accessibilité de la location permet aux conducteurs de profiter de voitures luxueuses à moindre coût.

En fonction des garanties choisies, il est possible que la révision, les pannes et le remplacement des pièces d’usure ne soient plus à la charge des conducteurs. Ils peuvent rouler désormais plus tranquilles et n’ont plus qu’à se soucier de remplir leur réservoir d’essence.

Des plateformes web à l’assaut du leasing d’occasion

Comme toutes les révolutions actuelles, celle du leasing prend de l’ampleur sur Internet. Aux États-Unis, des sites tels que Carvana l’ont bien compris et proposent des milliers de véhicules d’occasion en leasing. Il faut souligner que ce financement est commun aux États-Unis où même le mobilier de maison est financé en location.

Si les Français ne sont pas encore prêts à louer leurs meubles sur le web, ils sont aujourd’hui adeptes des plateformes de financement de véhicules en location avec option d’achat. C’est notamment le cas de Vivacar.fr, un site mettant en relation les conducteurs et des centaines de concessionnaires proposant des véhicules d’occasion en LOA. Initiée par CGI Finance, filiale de la Société Générale, la plateforme permet d’acquérir des voitures en leasing partout en France. Elle propose également diverses garanties complémentaires, idéales pour les conducteurs souhaitant rouler l’esprit tranquille.