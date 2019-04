Une toute nouvelle collection Star Wars chez Uniqlo

Star Wars n'en finit plus d'inspirer les créateurs. Une toute nouvelle collection de T-shirts originaux va arriver chez Uniqlo, le lundi 29 avril.

La marque japonaise a confié la réalisation de ce nouveau projet, le premier de sa nouvelle gamme Masters of graphics, à trois artistes spécialisés en streetwear : Jun Takahashi, Tetsu Nishiyama et Nigo (directeur artistique d’UT).

STYLE, POÉSIE ET GRAPHISME

A charge, pour chacun, de revisiter le mythe en y insufflant des éléments de sa propre personnalité. Au total, 18 modèles seront disponibles (12 unisexe et 6 enfants), pour 14,90 € pièce.

L'avant-gardiste Jun Takahashi, créateur de la marque Undercover, a clairement laissé parler l'enfant en lui, avec notamment un modèle tout en poésie, mettant en scène les Ewoks sur la poitrine.

Nishiyama, lui, a opté pour des motifs très graphiques et un style assez personnel.

Son Dewback, un reptile assez pataud de Tatooine, au charme assez pas évident au premier abord, fera sensation à coup sûr.

Enfin, Nigo s'est distingué en utilisant des citations de l'univers Star Wars au dos de chacun de ses modèles. Celle de Yoda est assez connue : «Do or do not. There is no try», prononcée au cours de l'entraînement de Luke sur Dagobah. Mais le t-shirt, qui représente subtilement le maître Jedi vu de dos, est splendide (C'est celui que l'on aperçoit dans le teaser ci-dessus, porté par Nigo lui-même)

DES CITATIONS CULTES

La seconde citation, en revanche, n'avait peut-être jamais fait l'objet d'un T-shirt auparavant, puisqu'il s'agit d'une phrase prononcée par Greedo, juste avant qu'il ne soit abattu par Han Solo : «Jabbawa Neen Chichko Ka Soanoo Eeshah Neetrai Tran a ee wan warooska». En gros : «Jabba a mis une enchère tellement élevée sur ta tête que tous les chasseurs de prime sont à ta recherche». Les fans seront évidemment ravis de la référence.

Après une nouvelle salve de créations Super Mario, très réussies, il y a à peine quelques jours, ainsi qu'un hommage à Gundam, cette nouvelle collection est un véritable message d'amour envoyé par Uniqlo à la saga Star Wars, pierre angulaire de la Pop Culture depuis plus de quarante ans.