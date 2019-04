EasyJet ne vendra plus de cacahuètes à bord de ses avions

EasyJet a annoncé l'arrêt de la vente de cacahuètes à bord de ses avions, afin de protéger ses passagers d'éventuelles allergies.

La compagnie aérienne britannique a expliqué dans une déclaration transmise à l'AFP qu'elle retirerait «les derniers produits contenant des fuits à coque dans les prochains mois».

«La santé et le bien-être de tous nos clients et équipages est notre priorité et nous avons donc mis en place plusieurs procédures pour aider les clients ayant une allergie aux fruits à coque», a ajouté un porte-parole d'EasyJet.

Il ne sera bien sûr pas interdit aux clients qui ont acheté des cacahuètes au préalable de les manger à bord.

Les clients allergiques aux cacahuètes devront néanmoins signaler leur intolérance avant de prendre leur vol, afin que la compagnie aérienne puisse indiquer aux autres passagers de ne pas en consommer dans l'appareil.

Un incident au Royaume-Uni

En 2016, une Britannique de 15 ans était décédée à Nice dans un vol British Airways en provenance de Londres, après une réaction allergique causée par un sandwich de l'enseigne Pret A Manger.

Au moment des faits, l'étiquetage avait été mis en cause. Le chaîne de restauration britannique s'était engagée par la suite à mentionner tous les ingrédients présents dans ses produits.