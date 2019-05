Literie : quand faut-il la changer ?

Insomnies, courbatures, stress ou même allergie, il est peut-être temps de changer votre literie pour retrouver des nuits véritablement reposantes.

Publi-rédactionnel

Réveils nocturnes, douleurs matinales, sensation de ne jamais avoir assez dormi, et si la responsable de tout cela était votre literie ? En effet, un bon choix de literie est absolument capital pour passer des nuits reposantes et ainsi préserver son état de santé, voici quelques conseils !

Opter pour une bonne literie

Lorsque l'on souhaite changer de literie, c'est généralement vers un nouveau matelas que l'on commencera par se tourner. En effet, le choix de ce dernier sera déterminant afin de pouvoir passer de bonnes nuits. Il devra être choisi en fonction de son poids (plus on sera lourd et plus on le choisira ferme), mais aussi de sa taille (afin d'éviter d'avoir les pieds qui dépassent ou trop peu d'espace lorsque l'on est deux). Il existe de nombreux types de matelas, en mousse, à ressorts, en latex, à mémoire de forme, à eau... Tester les différents types sera encore le meilleur moyen de savoir ce qui convient le mieux pour soi. Qui plus est, des spécialistes de la literie comme Novoly proposent aujourd'hui des matelas avec des matériaux plus sains comme le latex naturel bio et le coton bio. Un point important si l'on ne souhaite pas s'exposer à des matières et traitements synthétiques et chimiques notamment pour les enfants, et qui n'enlève rien aux propriétés anti-acariennes et anti-bactériennes de ses produits.

Mais opter pour une literie adaptée à ses besoins ne s'arrête pas au simple choix du matelas, tous les éléments devront être envisagés avec attention. Ainsi, surmatelas, oreillers, couettes et linge de lit pourront être changés pour s'offrir des nuits bien plus agréables. Ici aussi, la possibilité d'opter pour des matières naturelles est également envisageable et c'est d'ailleurs capital en ce qui concerne le linge de lit. En effet, c'est lui qui sera en contact direct avec la peau. Pour éviter toutes allergies et irritations et ne pas transpirer à outrance, opter pour des matières naturelles.

Comment savoir si la literie est en cause ?

Évidemment, s'offrir une nouvelle literie représente un budget important pour la plupart des ménages. Pour s'assurer qu'il est véritablement temps de s'offrir de nouveaux équipements, quelques signes ne trompent pas. Par exemple, si le matelas est déformé, qu'il présente des creux ou des bosses, il sera temps de le changer (attention, un sommier usé peut aussi accélérer le vieillissement du matelas). Les courbatures au réveil sont aussi un très bon indicateur qu'il est temps de changer notamment le matelas et l'oreiller afin d'opter pour des éléments adaptés à sa morphologie. D'autres symptômes tels que le stress, l'hypersomnie, le syndrome des jambes sans repos ou encore les insomnies peuvent aussi avoir pour cause un lit qui n'est plus adapté à ses besoins (même si les raisons peuvent être ailleurs).

Qui plus est, un matelas trop ancien peut être à l'origine d'allergies. Les poussières et acariens accumulés au fil des années à l'intérieur du matelas peuvent déclencher des allergies chez des personnes qui n'en souffraient pas auparavant. Si un bon nettoyage ne suffit pas, il faut peut-être penser à tout changer pour s'en débarrasser (plus d'informations pour guider son choix ici).

Un changement de literie n'est pas une dépense inutile, cela peut avoir une véritable incidence sur son état de santé et sa forme au quotidien, il n'y a donc pas à hésiter si c'est le moment de tout changer !