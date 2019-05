Métrologie : comprendre cette science

Si vous pensez qu’une mesure étalon est définie une bonne fois pour toutes, c’est qu’il vous reste encore des choses à apprendre sur la métrologie.

L’importance de la science dans le monde moderne donne à la métrologie, science de la mesure et du quantifiable, une importance fondamentale. Essayons de mieux comprendre sa définition et ses champs d’application pour saisir son intérêt aujourd’hui.

Définition de la métrologie et applications

On parle de la métrologie en la définissant comme une science des « mesurages », avec ses aspects théoriques et pratiques. Elle fait l’objet de « guides » métrologiques, destinés notamment à définir un vocabulaire pour les professionnels du domaine. Parmi ses notions importantes, citons :

Le mesurage : lorsque l’on mesure, on obtient une valeur que l’on peut attribuer à une grandeur, aussi dénommée « mesurande ». Par exemple, si l‘on mesure la taille d’un enfant, le mesurage équivaut au nombre de centimètres mesurés.

L’incertitude de mesure : c’est la dispersion des valeurs pouvant être examinée pour un même mesurage.

La traçabilité métrologique : elle concerne la pratique par laquelle l’on rattache une unité de mesure obtenue à d’autres obtenues à d’autres moments et dans d’autres endroits, pour les rattacher à un étalon de référence formant une chaîne ininterrompue.

Le domaine d’application : il concerne toutes les activités où des mesures quantitatives sont susceptibles d’intervenir. On pense bien sûr à la physique et à la chimie pure et appliquée, mais toutes les entreprises de haute technologie sont bien sûr concernées : aérospatiale, biotechnologies, nanotechnologies…

La métrologie scientifique se donne pour mission de former cette chaîne de maillons qui permet d’assurer une cohérence entre toutes les mesures effectuées à l’aide des processus de mesure d’aujourd’hui. Elle est pourvue d’une haute autorité : le BIPM ou bureau international des poids et mesures, qui définit les unités de mesure actuelles ou étalons. Cet organisme se charge aussi de les distribuer et de les uniformiser entre pays en comparant les étalons nationaux et internationaux et en informant la communauté scientifique.

Ses applications industrielles

Les applications industrielles de la métrologie sont les plus répandues, et sont même devenues des piliers de toutes les industries de pointe.

Cette science intervient d’abord au sein des services opérationnels, pour faire partie intégrante des processus de production. Elle fait appel à des technologies de plus en plus poussées avec des appareils et des méthodes correspondant aux différents besoins. Les sociétés spécialisées commercialisent des technologies de mesure très pointues incluant la 3 D et des solutions logicielles. Les plus innovantes proposent des technologies portables, des scanners 3 D, des machines de mesure tridimensionnelle ou encore des systèmes optique de mesures.

Cependant, c’est souvent au niveau des services qualité que la métrologie prend toute son importance. Elle vise à garantir la précision des mesures et à l’accroître. Dans certains cas, elle peut viser à réduire les coûts. Techniquement, il va s’agir de contrôler l’usure de certains équipements qui peuvent influer sur la précision des mesures, d’établir des rapports 3 D, des plans et des préconisations…. Le blog https://www.mr-entreprise.fr/ fait à ce sujet, un point intéressant sur les avancées de la CAO dans l’industrie.

La science des mesures est bien sûr une science transversale qui trouve aujourd’hui une multitude de champs d’application. Dans sa forme la plus pure, elle comprend la recherche fondamentale dont toutes les applications industrielles modernes dépendent dans l’avenir.