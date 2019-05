Sac publicitaire, comment en faire un article coup de cœur ?

Pour communiquer sur sa marque ou encore appuyer les valeurs de son entreprise, opter pour des sacs publicitaires personnalisés sera bien souvent une solution efficace.

Publi-rédactionnel

Sac publicitaire, un véritable atout pour votre communication

Incontournable, le sac publicitaire personnalisable est utilisé par de nombreuses entreprises et marques à des fins de communication et rencontre un franc succès auprès de la clientèle depuis déjà plusieurs années. Mais comment proposer un sac publicitaire personnalisé qui séduise encore et qui sorte un peu de l'ordinaire ? Voici nos conseils !

Sac publicitaire personnalisé, un atout pour les marques et entreprises

Qui n'a jamais reçu un sac publicitaire personnalisé en cadeau lors d'un achat ? En effet, les entreprises sont très friandes de ce type de goodies qui permet d'appuyer leur identité pour un coût plutôt faible. Ainsi, des services spécialisés dans la création de sacs publicitaires comme sac-personnalisable.net permettent aux professionnels de confectionner des produits de qualité à destination de leur clientèle. On y trouvera par exemple des glacières, des sacs de sport, des trousses, des pochettes, mais celui qui reste indétrônable est le fameux tote bag, cabas ou sac shopping.

La tendance tote bag

Le tote bag est devenu une véritable tendance il y a quelques années. Ce sac en tissu avec sa simple forme rectangulaire et ses deux anses a été vu sur les stars les plus lookés de nombreuses fois alors qu'il s'agit souvent d'un simple sac publicitaire personnalisé (un article sur le sujet ici). Une véritable aubaine pour les marques qui ont décidé de distribuer ce type de produits ! Uni, coloré, à motifs, à message ou même réversible, les possibilités sont très nombreuses et permettent de proposer des sacs publicitaires que les consommateurs aimeront porter. En effet, ce fameux tote bag est parfois même utilisé comme sac à main, mais son utilisation première sera plutôt d'y stocker ses courses.

En effet, depuis que les magasins ont cessé de distribuer des poches en plastique afin de réduire l'impact écologique du shopping, le sac publicitaire sous forme de cabas se positionne comme la bonne solution alternative. Pratique, il peut être rangé dans son sac à main et utilisé lorsque l'on fera ses courses pour y ranger ses fruits et légumes par exemple. Sa composition en tissu lui permet de proposer une solidité adéquate à cette utilisation et ce n'est pas son seul avantage.

Les sacs publicitaires disponibles sur le marché permettent d'opter pour des matières en fibres recyclées par exemple ce qui permettra à une marque avec des aspirations éthiques d'appuyer cette valeur de façon forte et l'utilisation du sac publicitaire permettra ainsi d'éviter de consommer des sacs plastiques.

Créer un sac publicitaire original

Face à la distribution massive de sacs publicitaires, créer un sac publicitaire personnalisable original et qui plaise à sa clientèle sera un pré-requis pour qu'il ne soit pas remisé au fond d'un placard. En effet, plus que de faire un cadeau à ses clients, le sac publicitaire personnalisable permet d'être vu du moment qu'il est utilisé. On pourra ainsi additionner la présence de son logo ou du nom de sa marque à quelque chose de plus tendance et original. Que l'on opte pour un dessin ou du texte, il faudra prendre le temps de brainstormer suffisamment par avance afin d'avoir une idée suffisamment originale et qui soit en adéquation avec l'identité de sa marque.

Une fois le design trouvé, il ne restera plus qu'à passer commande et à décider de la façon dont on souhaitera faire la distribution de ses sacs publicitaires. Événement, offre après un certain montant d'achat, tirage au sort, il ne restera plus qu'à trouver la formule qui convienne le mieux à ses attentes.