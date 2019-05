Ramadan : les 5 recettes les plus appréciées sur YouTube

Alors que le Ramadan commencera soit dans la soirée du dimanche 5 ou bien lundi 6 mai et se déroulera jusqu'au mardi 4 juin 2019, les musulmans s'intéressent déjà aux divers plats traditionnels qu'ils pourront consommer.

Et la consultation des recettes vidéos sur YouTube connaît un vrai succès. «On peut s'apercevoir que les vues des vidéos sur les recettes pour le ramadan ont augmenté de plus de 100 % l'année dernière et le nombre de vues a augmenté de plus de 90% au cours du ramadan 2018 par rapport au ramadan 2016», rapporte Google dans un communiqué. CNEWS a choisi les cinq chaînes les plus populaires à suivre, en vu des préparatifs et des recettes les plus cuisinées.

la chorba

Très populaire sur YouTube, la vlogueuse Sana comptabilise plus de 248.000 abonnés. Sur sa chaîne, elle y dispense de nombreux conseils, notamment concernant les préparatifs du ramadan.

le Tajine de prunes farcies

La Youtubeuse Douja fédère près de 360.000 abonnés sur sa chaînes. Elle y partage régulièrement de nombreuses recettes autour des plats traditionnels, auxquels elle y ajoute toujours une petite touche d'originalité.

Le pain farci à la viande hâchée

Ultrapopulaire sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, la chaîne Cuisine Rapide réunit près de 860.000 abonnés. Pour le ramadan, de nombreuses recettes sont à découvrir comme les msemen, les basboussas, les briwats, les bricks, le couscous, les tajines ou encore des baghrirs.

Les Içli KÖFTE

A la fois spécialiste beauté et cuisine, la vlogueuse Belma (environ 52 000 abonnés) avait particulièrement intéressé les internautes avec sa vidéo présentant ses Içli Köfte. Quatrième vidéo la plus vue portant sur la thématique cuisine et ramadan en 2018, selon le classement YouTube, rien n'empêche de les déguster encore cette année.

Les biscuits simples

Et puisque les pâtisseries font aussi parti des gourmandises à partager, la youtubeuse Sabrina Sabi (235.000 abonnés) propose de multiples recettes, orientées vers la simplicité, à l'instar de sa recette de biscuits sucrés.