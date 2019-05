On a testé les «beauty mornings» au 86 Champs à Paris

Avec l'arrivée des beaux jours, L'Occitane et Pierre Hermé proposent leurs «beauty mornings» au sein du concept store 86 Champs, à Paris. Un rendez-vous alliant bient-être et petit-déjeuner healthy pour commencer la journée du bon pied.

Avant de se lancer dans une journée marathon faite de rendez-vous professionnels et de réunions, ce rituel d'une heure, se déroulant les mardis et mercredis de 8h30 à 9h30, permettra de se détendre et recharger les batteries dans une ambiance conviviale.

La magie opère dès notre arrivée sur les lieux où les macarons du célèbre chef pâtissier Pierre Hermé côtoient les nombreux produits de la marque de cosmétiques L'Occitane. Le tout dans un décor doré et rose poudré ressemblant à une immense boîte de confiseries réconfortante.

© Marine Brusson

On s'installe au fond de la salle, dans la partie restaurant, autour d'une table et en comité restreint. Un petit-déjeuner détox nous est proposé, lequel se compose d'un jus aux fruits rouges, d'un bol de fruits frais de saison et, au choix, de graines de chia au lait de soja ou d'un açaï bowl à la banane, lait d'amande et granola.

© Marine Brusson

Sous la direction d'une experte de la beauté, aussi professionnelle qu' à l'écoute, cette parenthèse enchantée se poursuit par un diagnostic de la peau personnalisé. L'une après l'autre, les participantes répondent à différentes questions sur les produits qu'elles utilisent au quotidien et leurs attentes, ce qui facilitera la routine de soin à adopter pour éviter rougeurs et démaquillage approximatif. Elles sont invitées à ouvrir les différents pots exposés devant elles, tester les textures et apprécier les multiples senteurs qui rappellent celles du bassin méditerranéen.

Pendant ce moment de partage, la «cheffe de groupe» livre de précieux conseils quant à l'utilisation de certaines crèmes ou sérums, ainsi que les méthodes d'application pour éviter, par exemple, de vider la moitié d'un flacon alors que quelques gouttes suffisent pour obtenir un teint unifié et réduire les ridules.

A l'issue de ces «beauty mornings», nous recevons un récapitulatif des soins appropriés à notre peau et notre type de carnation. Des solutions miracle que l'on peut retrouver dans les rayons du concept-store et acheter à notre convenance. Si certaines ont encore quelques minutes devant elles avant de s'engouffrer dans le métro, elles peuvent enfin demander une rapide mise en beauté avec l'application d'une crème de jour et d'un rouge à lèvres vitaminé issu de la nouvelle collection imaginée par L'occitane.

Une formule à découvrir à l'occasion d'un enterrement de vie de jeune fille, de la fête des mères ou tout simplement entre amies ou collègues. Il est impératif de réserver sa place (22,50 euros) auprès de la boutique. Cette offre éphémère est proposée jusqu'au 29 mai 2019, mais il se murmure qu'elle pourrait être prolongée jusqu'à l'arrivée de l'été...