Les plus impressionnantes innovations présentées au Viva Technology 2019 !

Chaque année, le salon Viva Technology attire des milliers de visiteurs Porte de Versailles. Le temps d’une semaine, particuliers et professionnels se passionnent pour diverses innovations technologiques, certaines à destination du secteur industriel, d’autres destinées au grand public.

Certaines grandes marques font désormais le déplacement pour présenter des prototypes, faisant du salon Viva Technology un équivalent francophone du CES de Las Vegas. Retour sur les innovations les plus impressionnantes observées au dernier salon VivaTech 2019 !

Le Salon Viva Technology 2019 : la part belle à la mobilité verte !

Si l’écologie est le terrain de jeu privilégié des marques évoluant dans le secteur des hautes technologies, le salon Viva Technology 2019 nous a permis de faire le point sur les principales innovations et l’actualité digitale entourant la mobilité verte.

La mobilité verte est un concept ayant pour but de développer des technologies de transport moins polluantes ou reposant sur des énergies renouvelables.

Concept-car 19_19 de Citroën

Pour répondre à cet enjeu de mobilité verte, le constructeur automobile Citroën a frappé fort lors du salon VivaTech en présentant sa vision de la « voiture du futur » : la 19_19. Ce nouveau concept car propose un système de conduite autonome ainsi qu’un ordinateur de bord intelligent. Équipé d’une batterie d’outils derniers cris et doté d’une autonomie théorique de 800 kilomètres en électrique, la 19_19 n’oublie pas le confort de ses passagers avec une banquette en cuir et un excellent confort d’assise.

Skateboard électrique Fifty Fifty

Plus insolite mais très intéressant pour la mobilité urbaine, le salon Viatech 2019 a mis à l’honneur la start-up Fifty Fifty à l’origine d’un projet de skateboard générateur d’électricité. L’idée est toute simple : aménager des espaces dédiés à la pratique du skateboard dans lesquels les skaters pourront pratiquer leur art en roulant et en atterrissant sur des plaques modulaires génératrices d’énergie électrique.

La domotique plus que jamais à la mode !

Si Viva Technology est principalement adressé aux professionnels de l’industrie et du web, les particuliers sont conviés le week-end à découvrir les dernières innovations du salon. Parmi les plus prisées par le grand public, on retrouve l’incontournable domotique.

La domotique est une discipline ayant pour but de créer un domicile connecté avec lequel les propriétaires et locataires peuvent interagir dans une optique de confort, de sécurité et de communication.

Maitrise de sa consommation électrique

La consommation d’énergie est au cœur des préoccupations du grand public. Alors que nous amassons toujours plus d’objets connectés énergivores, le prix de l’électricité continue d’augmenter et nos factures s’envolent. Pour apprendre à maîtriser sa consommation, le salon VivaTech a mis à l’honneur la start-up Ecojoko. Son concept est simple : monitorer la consommation de tous les objets électriques de la maison pour maitriser sa facture en bout de course.

Au-delà de cette considération économique, Ecojoko propose une véritable innovation en rendant accessible le monitoring de consommation depuis son smartphone. Une simplification bienvenue à notre époque où les économies d’énergie revêtent une importance capitale.

Domotique accessible et simplifiée

Autre start-up ayant fait forte impression sur le terrain de la domotique, Otio a présenté une toute nouvelle gamme d’appareils de domotique. De la gestion des éclairages à la programmation des prises en passant par l’automatisation des volets roulants, du chauffage et le tracking de caméras de surveillance, Otio a développé une application complète de gestion domotique à distance.

Synchronisée avec les assistants personnels Google Assistant et Amazon Alexa, la technologie Otio dessine l’avenir de la domotique à moyen terme.

Les innovations médicales du salon Viva Technology 2019 !

Dernier point sur lequel les entreprises rivalisent d’ingéniosité, la médecine est un terrain de jeu privilégié pour les start-ups françaises et internationales. Que ce soit Google avec son ambition de guérir tous les types de cancers ou Facebook qui a pour ambition de défier la mort, le secteur des hautes-technologies n’est pas en reste en ce qui concerne les innovations.

Mentalista

Première d’entre elles, Mentalista permet de traduire les impulsions électromagnétiques de notre cerveau pour faire bouger des objets. Si l’application de cette innovation consiste aujourd’hui à jouer au football par télépathie, cette avancée permettra, à l’avenir, d’avancer sur le terrain des neurosciences, un champ de la médecine jusqu’alors méconnu et fermé au grand public.

SMD Teach Wear

Répondant à une problématique majeure de patients touchés par le mal de dos, la start-up Tech Wear a développé un vêtement capable de prévenir les troubles musculosquelettiques. Au-delà de cette avancée sur la prévention du mal de dos, ce vêtement pourra également simplifier la convalescence des patients opérés du dos. Alors que les hôpitaux devaient jusqu’alors renvoyer les patients chez eux après l’opération, il sera désormais possible de les équiper d’un vêtement Tech Wear pour garantir un suivi médical accru.

URGONight

Le manque de sommeil est le mal du XXIe siècle… et cela, les entreprises Tech l’ont bien compris. Alors que Google et Apple proposent des applications de suivi de sommeil sur leurs smartphones respectifs, URGONight propose une solution à mi-chemin entre la neuroscience et l’application mobile. Le concept est simple : le patient fixe des électrodes sur son crâne et l’application apprend au cerveau à produire des ondes cérébrales caractéristiques du sommeil profond. Si URGONight ne prétend pas pouvoir agir sur le fonctionnement de notre cerveau, elle permettrait, d’après les premiers retours d’expérience, de faciliter l’endormissement en relaxant les utilisateurs. Comptez toutefois entre 4 et 5 séances hebdomadaires pour obtenir vos premiers résultats.