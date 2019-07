Environnement : Les 10 hôtels les plus écolo de France

Alors que l'impact environnemental de l'activité touristique fait actuellement débat et pose de nombreuses questions, comme en témoigne la mise en place par le gouvernement d'une écotaxe sur les billets d'avion d'ici à 2020, le parc hôtelier s'adapte, de son côté, au grand défi d'un tourisme plus responsable. Dans ce contexte, quels sont les dix hôtels les plus écolo de France ?

Pour mesurer cet impact dans le secteur de l'hôtellerie et inciter à mettre en place de bonnes pratiques, une étiquette environnementale a été lancée, en janvier 2017, dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Sur le modèle de l'étiquette énergétique, que l'on peut trouver notamment sur les produits électroménagers, elle attribue une note aux établissements hôteliers qui se sont portés volontaires, plus de 150 à ce jour, et renseigne les voyageurs sur les impacts environnementaux d'une nuit d'hôtel avec petit déjeuner. Cette note, qui s'échelonne de A à E, analyse l'empreinte carbone, la consommation d'eau et d’énergie, le pourcentage de produits bio et éco-labellisés, en prenant en considération toutes les étapes de vie des équipements de l'hôtel, de leur fabrication à leur fin de vie.

Un déploiement et des audits orchestrés par l'agence Betterfly Tourism, qui dévoile le classement des dix hôtels les plus écolo de France, parmi plus de 150 établissements, participants à cet affichage environnemental.

10 - Le cala Corsa À Lecci en Corse

Plusieurs établissements corses prennent la situation en main et se tournent vers une démarche écoresponsable. Rien que dans le top 10 des hôtels les plus écolo de France, trois adresses insulaires y sont référencées. Sans compter qu'une trentaine d'hôtels, implantés sur l'île de beauté, figurent parmi les 150 établissements à avoir choisi de mettre en avant cette étiquette environnementale. Parmi eux, le Cala Corsa, situé en Corse du sud à proximité de Porto Vecchio, arrive à la dixième place de ce classement.

9 - Les calanques à Ajaccio en Corse

Toujours en Corse du sud, les résidences Les calanques devancent d'une place leur consœur Le Cala Corsa. L'établissement est parallèlement engagé, depuis 2017, dans le programme d'hôtellerie durable et responsable corse : Rispettu.

8 - L'hôtel Disney Davy Crockett en Ile-de-france

Plusieurs établissements hôteliers du parc consacré à l’univers Disney font bonne figure en matière d’impact écologique. Depuis janvier 2018, cinq des sept hôtels de Disneyland Paris participent ainsi à ce programme volontaire d'affichage environnemental. Trois d'entre eux se classent ainsi respectivement à la 8e, 7e et 4e place des établissements les plus écolo de l'Hexagone. Au 8e rang, on retrouve ainsi le Disney's Davy Crockett ranch et ses bungalows à l'esprit trappeur, situés en pleine forêt.

7 - L'hôtel Disney Santa Fe en Ile-de-France

Alors que le parc soulignait en avril dernier dans un communiqué officiel, à l'occasion du Mois de la Terre, poursuivre le développement de ses pratiques écoresponsables - remplacement des pailles et touillettes par des modèles en papier 100 % biodégradables, mise en place de produits rechargeables dans certains de ses hôtels, amélioration de sa performance énergétique avec le déploiement de lumière LED ou encore mise en place d'un projet d'implantation de panneaux solaires à l'étude - il voit un autre de ses établissements classé parmi les hôtels les plus écolo de l'Hexagone : le Disney Santa Fe.

6 - L'Echologia à Louverné en mayenne

Avec un nom tel que celui-ci, difficile de ne pas s'investir dans une démarche écoresponsable. Tel est d'ailleurs le projet d'Echologia et de son Nature'eau parc, qui propose des excursions pédagogiques et ludiques ainsi que des hébergements, dans un ancien site de production de chaux, pour en apprendre plus sur l'eau, l'écologie et la vie en harmonie entre l'homme et la nature. Lauréat des Trophées du tourisme responsable en 2012, le site a évidemment mis en place une politique de gestion des déchets, d'optimisation énergétique et favorise au sein de son établissement l'économie circulaire.

5 - L'Eklo à Bordeaux

Inauguré le 25 juin dernier, le nouvel établissement du groupe Eklo, dont l'objectif est de proposer une hôtellerie écoresponsable, se classe au 5e rang. L'adresse bordelaise, quatrième hôtel de la marque, a donc opté pour des solutions durables, aussi bien dans sa construction (bâtiment basse consommation, géothermie, panneaux photovoltaïques), que dans sa situation géographique, puisqu'il se trouve à proximité du tram avec pour ambition d'inciter à une mobilité douce. L'établissement privilégie également les circuits courts (produit comestible et d'entretien) et a développé des partenariats avec des entreprises engagées, à l'instar d'Eco Mégot pour le recyclage des mégots ou encore Les Détritivores pour valoriser ses bio déchets.

4 - L'Hôtel Disney Cheyenne en Ile-de-France

Figurant dans le top 5, l'hôtel Disney Cheyenne a fait en 2016, l'objet de rénovation allant dans le sens d'une hôtellerie plus responsable. Ce chantier de rénovation a notamment lancé les travaux d'amélioration de performance énergétique, qui se sont traduits, entre autres, par un renforcement de l'étanchéité des bâtiments.

3 - L'Hôtel Amiral à Nantes

Figurant parmi les établissements pilotes à expérimenter l'affiche environnemental et donc à mettre en avant cette fameuse étiquette, l'hôtel Amiral arrive dans le peloton de tête des établissements les plus écolo de France. Egalement doté de l'Ecolabel européen depuis 2011, l'hôtel trois étoiles, situé dans le quartier historique de Nantes, a su réduire considérablement son impact environnemental au fil des ans. Une transformation verte rendue possible grâce, entre autres, à une série de travaux - changement de la robinetterie et de la plomberie, qui ont eu un impact positif sur la consommation d'eau, remplacement des moquettes et peintures par des matériaux plus responsables - mais aussi développement d'un approvisionnement en circuit court de produit frais, comme le souligne sur son site le Ministère de la transition écologique et solidaire dans un article consacré à l'affichage environnemental.

2 - Solar Hôtel à Paris

Le respect de l'environnement est une priorité pour le Solar Hotel, qui se présente comme le premier hôtel écologique, économique et militant à Paris. Il faut dire que l'établissement, situé dans le 14e arrondissement de la Capitale, ne laisse rien au hasard. Petits déjeuners entièrement bio, panneaux solaires pour l'éclairage des façades, récupérateur d'eau de pluie pour l'arrosage, économie d'eau et d'énergie au sein de l'établissement, tri sélectif, recyclage, location gratuite de vélos... autant de démarches qui font du Solar Hotel le second hôtel le plus responsable de France. Un établissement également titulaire de l'ecolabel européen et lauréat des Trophées du tourisme responsable, en 2010, dans la catégorie hébergement responsable.

1 - L'Escale Plage à Algajola en corse

Sur la première marche du podium, L'Escale Plage, situé à Algajola, au coeur de la micro-région de Balagne, entre Calvi et l'Ile-Rousse, en Haute-Corse, s'est lui aussi engagé dans une démarche écoresponsable. Comme ses homologues, il favorise une réduction de la consommation d'eau et d'énergie, l'utilisation d'énergie renouvelable ainsi que le tri de ses déchets. Une approche qui lui vaut également d'avoir obtenu le label Green key, premier label environnemental international pour l'hébergement touristique.