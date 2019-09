Il n'y avait qu'un seul haricot dans sa boîte de haricots

Pensant pouvoir préparer son repas en toute sérénité à l'issue d'une journée particulièrement harassante, un Britannique a été contraint de revoir ses ambitions à la baisse une fois constaté que la conserve qu'il venait d'ouvrir ne contenait... qu'un seul haricot dans son jus.

Une mésaventure que Steve Smith, remonté comme une pendule, a décidé de rendre public, en mentionnant l'entreprise en question sur Twitter pour lui réclamer quelques explications.

Earlier this week Bristol resident Steve Smith revealed he had opened up a tin of beans only to find a single bean inside, rather than the usual 400 or so.https://t.co/PI8fxo7y6R

