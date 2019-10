Ischgl, la station de ski autrichienne qui brille avec 81 hôtels quatre et cinq étoilés

Réputée pour son ensoleillement et son enneigement, ses 239 kilomètres de pistes et ses activités après-ski, la station autrichienne Ischgl marque aussi les esprits pour son parc hôtelier. Située à l’ouest du Tyrol dans la vallée du Paznaun, elle figure parmi les destinations de ski qui comptent le plus d’hôtels quatre et cinq étoiles.

Pas moins de quatre-vingt-un établissements étoilés se sont implantés dans son élégant village depuis la création de la station dans les années 1960. Une densité exceptionnelle qui lui vaut à juste titre, le surnom de la Mecque alpine de l’art de vivre.

Des adresses au design élégant et authentique qui bénéficient d’un haut niveau de services – piscine, spa, cave, restaurant haut de gamme – et d’un accès direct aux pistes, notamment par les deux téléphériques du domaine Silvretta, le plus vaste d’Autriche, faisant de la station un véritable paradis du ski mais aussi de l’élégance.

Outre les nombreux hôtels 4 étoiles, Ischgl compte également deux hôtels 5 étoiles et deux 5 étoiles supérieur qui possèdent leur propre restaurant gastronomique récompensé.

Il faut dire qu’Ischgl cultive un sens aigu de l’accueil, du bon goût et de la fête, particulièrement en après-ski avec pas moins de vingt-six bars branchés en ville.

Sans compter que la station accueillera, à l’hiver 2022-2023, un complexe d’envergure consacré au bien-être, le Silvretta spa and leisure Center. Situé dans le centre de la station, il abritera une piscine de 1000 m², un spa de 1500 m² et une patinoire de 1000 m².

La station brille par ses établissements étoilés mais elle dispose également d'hébergements de toutes catégories : bed and breakfast, maison d’hôtes, appart hôtel, portant à 400 le nombre de bonnes adresses où séjourner pour une escapade conjuguant sport de glisse, ambiance festive et authenticité.