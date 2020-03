Ischgl : l’Ibiza des neiges cultive le sens de la fête et des activités après-ski

La station autrichienne d’Ischgl a tout pour plaire. A l’ouest du Tyrol, elle concentre tout pour un séjour à la montagne réussi. Un domaine riche de 239 km de pistes, un enneigement optimal, mais aussi des animations et concerts qui ont fait sa réputation. Une vie nocturne et une ambiance festive qui lui valent le surnom d’Ibiza des Alpes.

Activités après-ski, restaurants, soirées et fêtes incontournables… la station, située dans la région du Paznaun, est passée reine en matière d’animations hors ski. C’est d’ailleurs une tradition à Ischgl de célébrer la fin d’une journée passée sur les pistes.

© TVB Paznaun-Ischgl

Tout au long de la saison, la vie nocturne bat son plein. Vingt-six bars et night clubs branchés mais aussi des restaurants primés accueillent les voyageurs pour recharger les batteries et faire de chaque jour un moment unique. Chacun y trouvera l'ambiance qui lui convient. La station accueille aussi bien des adresses conviviales, dont on peut profiter à la sortie des pistes, comme des lieux ultra tendance, entre DJ set et mix, pour les plus festifs.

© TVB Paznaun-Ischgl En avril 2019, lors du concert Top of the mountain de Lenny Kravitz.

Point d’orgue de ces rendez-vous festifs, les incontournables concerts Top of the mountain. Lancés il y a 25 ans au sommet du domaine, ils accueillent chaque année des stars à la renommée internationale. Tina Turner, Elton John, Robbie Williams ou Lenny Kravitz s’y sont produits.

Donné trois fois dans la saison - pour célébrer l’ouverture du domaine en novembre, sa fermeture en mai ainsi que Pâques en avril - chacun de ces concerts géants réunit plus de 25 000 personnes dans un cadre exceptionnel à la vue imprenable sur les montagnes.

Cette année, le groupe berlinois de dancehall, reggae et hip hop Seeed lancera la saison le 30 novembre prochain.

Un esprit festif dont pourront profiter les amateurs de glisse et de montagne de novembre à mai. Tradition oblige, deux grands feux d'artifice viendront animer la période de Noël et du jour de l'an. Plusieurs manifestations sportives émailleront également la saison, réunissant ainsi tout ce qui fait l'ADN de cette élégante station : la glisse, la fête et l'art de vivre.