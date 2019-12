Star Wars : la mode s'empare de la force

Alors que «L'ascension de Skywalker», ultime épisode de la saga Star Wars, sortira en France le 18 décembre, la mode s'est entichée du phénomène.

Dark Vador, Chewbacca, R2D2, Han Solo investissent la planète mode à l'occasion de ce tant attendu dernier volet. Nombreuses sont les marques à signer des pièces à l'effigie des héros du film, voir de ses mythiques interprètes tels que Harrison Ford ou Carrie Fisher. Si certains jouent la carte de la fidélité, d'autres n'hésitent pas à revisiter cet univers et à reprendre les répliques cultes de la saga qui s'apprête à laisser ses fans orphelins.

L'univers Star Wars revisité par des artistes

Pour célébrer la sortie de ce dernier opus, Uniqlo s'associe à trois artistes - japonais, britannique et américian - et leur confie le soin de revisiter l'univers de la saga. Masumi Ishikawa s'inspire ainsi de la célèbre peinture d'Hokusai pour donner sa vision de Jar Jar Binks, quand James Jarvis revisite à coups de feutre le chasseur de prime Django. Le graffeur Stash a également participé à cette collection spéciale de onze t-shirts et sweat-shirts.

© Uniqlo

Star Wars inspire Adidas

La marque aux trois bandes rend également hommage à la saga de George Lucas. Elle lance une dizaine de modèles de running clin d'oeil à l'univers Star Wars. Vaisseaux spatiaux, couleurs de R2D2, phrases cultes affichées à l'arrière de certains modèles... Adidas reprend avec subtilité les codes graphiques d'un monument du cinéma.

© Adidas / Star Wars.

Esprit pop art et phrase culte

Entre déclinaison pop art de R2D2 (photo) ou de Chewbacca et phrase culte, Zara joue la carte graphique et humoristique.

© Star Wars / Zara

Levis et Star Wars signent une collection en édition limitée

Sweat-shirt et veste galactiques, tote bag, t-shirts estampillés des personnages cultes, nouveaux coloris... Levis en partenariat avec Star Wars signe une collection foisonnante hommage à la trilogie spatiale.

© Levis / Star Wars.

Des héros en pagaille

De Chewbacca aux célèbres robots en passant par Princesse Leia ou encore Dark Vador, Pull & Bear réunit tous les personnages cultes de la trilogie et signe plus d'une vingtaine de pièces.

© Pull and Bear /Star Wars.

Star wars à pile ou face

H&M joue à pile ou face. D'un côté, le nom de la célèbre saga s'affiche en toute sobriété avec en son dos l'incontournable laser. De l'autre, l'une des premières affiches saute aux yeux.

© H&M / Star Wars.

Des personnages XXL qui ne pass pas inaperçus

Les interprètes de la première heure, Harrison Ford en tête, jouent des coudes avec les Stromtroopers sur la diziane de pièces proposées par Bershka.

© Bershka / Star Wars.