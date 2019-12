Jeux vidéo, jouets, robots… Star Wars va réaliser le plus important Noël de son histoire

Entre la sortie du 9e épisode ce 18 décembre, la série The Mandalorian sur Disney+ et le jeu vidéo Jedi Fallen Order, la licence Star Wars a un Noël très chargé cette année. Disney sort l'artillerie lourde en terme de merchandising qui accompagnera les fêtes.

Et pour faire monter la pression (et l’envie) auprès des fans, la firme américaine avait réuni ses partenaires Lego, Electronic Arts, Hasbro et Funko, afin de révéler tous ce qui les attend en magasin. Depuis ses débuts en 1977, la licence aurait généré plus de 60 milliards d'euros de revenus et chaque film rapporterait entre 4 et 6 milliards d'euros de revenus à Disney pour leur seul merchandising.

CNEWS s’est rendu aux célèbres studios de Pinewood au Royaume-Uni (où les films de la saga ont été tournés) afin de découvrir l’ensemble de ces surprises.

Star Wars Jedi : Fallen Order

Disponible depuis le 15 novembre, le jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order est une aventure inédite dans cette galaxie très lointaine. Ce nouveau titre essentiellement solo, dont l’action se déroule entre les épisodes III et IV de la saga, met en scène un padawan renégat, prénommé Cal Kestis. Ce dernier est devenu un fugitif depuis la mise en place de l’Ordre 66, qui condamne tous les Jedi à mourir.

Si son ambiance sombre et ses duels au sabre ne sont pas sans rappeler Le pouvoir de la Force (2008), c’est surtout aux jeux d’aventure Uncharted et Tomb Raider que l’on pense, mêlant habilement plates-formes, crapahutage et phases d’action.Un autre blockbuster pour Noël qui n'en demeure pas moins calibrer pour plaire de bout en bout. On peut lui reprocher un certain manque de finition (notamment dans les animations de son héros), il reste un excellent titre pour qui aime Star Wars. La surprise est d'autant plus appréciable que le jeu est bien plus long que prévu (près de 30 heures d'aventures). Un régal.

La quête de Cal aura également droit à une gamme de jouets relativement étoffée pour un jeu vidéo de la franchise, comme en atteste l'événement où l'on pouvait admirer notamment des figurines de la fameuse Black Series de Hasbro. En outre, les gamers pourront acquérir une édition spéciale de la Xbox One X aux couleurs du jeu, ainsi qu'une manette Xbox dédiée pour compléter la panoplie.

Enfin, les incontournables figurines Funko pop seront aussi de la partie puisque Cal Kestis aura droit à un modèle à son effigie, ainsi que la grande ennemie du jeu, la mystérieuse et redoutable Deuxième sœur inquisitrice.

Star Wars Jedi : Fallen Order, Electronic Arts, sur PS4, Xbox One et PC.

The Mandalorian étoffe sa gamme de jouets

Première série live de la saga Star Wars, The Mandalorian est la série phare du nouveau service de vidéo en streaming Disney+, lancé le 12 novembre dernier aux Etats-Unis. Attendue pour la fin mars 2020 en France lorsque ce service sera disponible, la série ne rate pas Noël pour proposer sa propre gamme de jouets et de goodies.

L'accent sur les figurines Black Series d'Hasbro du Mandalorian, incarné à l'écran par le comédien Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones), mais aussi celle de l'intrépide Cara Dune, jouée par Gina Carano. A noter que The Mandalorian a également droit à son propre set LEGO Star Wars, nommé AT-ST Raider.

Enfin, le buzz qui entoure le fameux «Bébé Yoda», pour celles et ceux qui auraient (déjà) suivi la série, n'en fini pas d'enfler. Et déjà, les fabricants sont à l'œuvre pour assurer de sortir peluches et figurines à son effigie dans les prochains mois.

Star Wars 9 fait le plein d'annonces

Mais le plat principal de ces fêtes reste bien entendu Star Wars IX : L'Ascension de Skywalker. Déguisement, jouets, montres, chaussettes, accessoires... Pas un rayon de magasin n'aura pas droit à son produits sous licence Star Wars.

A commencer par la gamme LEGO Star Wars qui s'étoffera de plusieurs sets. Le Faucon Millenium reviendra d'ailleurs dans une nouvelle version, avec Lando Calrissian à ses commandes, comme on a pu le voir dans la bande annonce.

D'autres sets sont prévus, dont un nouveau A-Wing de la Résistance, un Y-Wing de la Résistance ainsi qu'un nouveau vaisseau de Kylo Ren.

Du côté d'Hasbro, le merchandising ne faiblira pas sur ce point puisque la marque prévoit elle aussi une multitude de jouets. Les sabres laser seront toujours de la partie, tandis que les déguisements se multiplient notamment autour des Sith Troopers, variante en rouge intégrale des costumes des derniers Storm Troopers.

La star de la gamme sera à coup sûr le nouveau petit droïde D-0, qui circule sur une roue. A l'image de BB-8, il disposera de sa propre application mobile afin de le piloter à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Amusant dès le premier regard, il possède une tête robotisée pour afficher différentes expressions.

Pour les fans de #StarWars , Voici comment se déplace le petit D-0, nouveau droïde qui rejoint BB-8 dans le prochain film. On a pu tester en avant-première ce petit joujou prévu chez @Hasbro #ForceFriday pic.twitter.com/4ZznVkTlA2 — Nicolas Cailleaud (@nicokayo) 26 septembre 2019

Les figurines premium Black Series seront aussi de la partie et profitent des dernières technologies en termes de reproduction des visages des acteurs. Elles se révèlent d'ailleurs bien plus fidèles, comme en atteste la resssemblance de Rey avec son modèle, la comédienne Daisy Ridley.

A noter également, l'excellente série de figurines articulées et pensées entièrement pour les enfants. On y retrouve Rey et Kylo, mais aussi Chewie et Han Solo dans leur versions jeunes pour les nostalgiques des épisodes IV, V et VI.

Enfin, que serait Star Wars sans ses sabres laser ? Là encore Hasbro pense aux enfants avec des épées lumineuses, mais aussi une nouveauté : le scream saber. Un sabre laser doté d'un micro et d'un haut-parleur pour enregistrer ses cris et automatiquement les diffuser durant ses joutes avec ses camarades. D'autres sons tirés de la saga (grognement de Chewbacca ou d'Ewoks) sont également intégrés.

La galaxie Star Wars s'étoffe donc en vue des fêtes de fin d'année et l'on vous quitte avec le seul «jouet» que personne ne pourra s'offrir, un X-Wing à l'échelle 1, composé de 2,5 millions de briques Lego.