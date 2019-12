Parents épuisés, coffret jeunesse, mains vertes, pour l'apéro : des box originales à offrir à Noël

Le marché des box n’est jamais à court d’idées. Saisons après saison, de nouvelles initiatives voient le jour, faisant preuve de toujours plus d’originalité, et viennent compléter une offre déjà bien inscrite dans le paysage.

Parents au bord de la crise de nerfs, fillettes, amateurs de voyages, d’apéros, de fleurs, de jardinage… selon son profil, chacun aura droit à sa box de Noël au pied du sapin cette année.

Une box pour soutenir les parents épuisés

La start-up Parent épuisé, à l'origine de la première communauté de parents qui ont décidé de rire de leur condition, signe pour les fêtes une box de Noël. Cette pochette, au slogan humoristique, est garnie de surprises originales : fiches d’activités créatives, recettes faciles pour que les enfants cuisinent à la place de leurs parents ou encore des petits cadeaux de saison tels que guirlande et chaussettes décalées. Un coffret malin, qui offre une porte d’entrée originale pour découvrir l’univers de cette start-up aux petits soins avec les parents. Tarif : 12, 90 €.

Des billets d’avion sous le sapin

© Transavia

Les accros aux voyages vont encore pouvoir boucler leurs valises. Pour la troisième année, Transavia relance sa box de Noël avec des billets dedans. Cette année, quatre coffrets dans l’air du temps ont été imaginés par la compagnie. Baptisés HashtagBox, NightBox, CoolBox ou encore NeverstopBox, ils sont dotés d’un billet aller/retour pour deux personnes. Plusieurs destinations sont proposées dont Lisbonne, Madrid, Budapest ou encore Naples depuis Paris mais aussi Nantes ou Lyon. Selon la box choisie des surprises viendront animer le séjour. Parmi elles : un kit photo pour smartphone, un guide de l’influenceur débutant, une enceinte portative ou encore un pouf gonflable. Prix de vente : 200 euros.

Une box écoresponsable développée pour les fillettes

© Mademoiselle Confettis

Les box ne sont pas réservées qu’aux adultes. La start-up Mademoiselle Confettis pense aux plus jeunes et lance, à l'occasion des fêtes, sa première box destinée aux fillettes de 6 à 12 ans. Un concept qui, de prime abord, peut paraître étonnant. Pourtant l’idée n’est pas de métamorphoser le jeune public en consommateur, au contraire, mais plutôt de proposer aux enfants, comme aux parents, une sélection de marques éthiques, de produits seins, éco-conçus, bio afin d’initier les fillettes aux bons gestes. Quatre à cinq produits - cosmétiques, accessoires, gourmandises et activités créatives basées sur le recyclage – composent ces coffrets envoyés tous les deux mois. Plusieurs formules d’abonnements sont proposées. Tarif : 37 euros la box.

Des graines à faire pousser toute l'année

© La box à planter

Faire pousser des aromates et autres plantes et légumes chez soi figurent parmi les dernières tendances green. Mais quelles graines acheter et quand ? Pour simplifier la vie des jardiniers en herbe et rendre cette pratique accessible et ludique, la start-up La box à planter a pensé à tout. Afin de reconnecter les gens à leur alimentation et à la nature, elle conçoit des box saisonnières, garnies de cinq sachets de graines bio et reproductibles, d’une surprise écoresponsable et d’un livret de conseil qui les accompagnera de la pousse à l’assiette. Une initiative éco-responsable et engagée : ces coffrets made in France sont conçus en carton recyclé et recyclable et leur conditionnement est confié à une entreprise qui travaille avec des personne en situation de handicap. Un sans faute. Tarif : 17, 90 euros la box, 65 euros les 4 coffrets.

Un sélection mensuelle pour l’apéro

© La Boit'Apero

Moment convivial et festif, l’apéritif est ancré dans les habitudes des Français. Alors que 23 % d’entre eux recevraient, une fois par mois, leurs amis ou leur famille pour l’apéritif (source CSA pour les jardins d’Orante), la start-up La boit’apéro s’est lancée sur le marché des box avec un concept simple et efficace : faire de ce moment un rendez-vous gustatif autour de produits gourmands, dénichés auprès de petits producteurs. L’occasion de recevoir chaque mois chez soi, un kit doté de quatre à cinq mets (vin, tartinables, charcuterie et autres gourmandises) pour créer la surprise. Il est possible d’offrir un abonnement d’un, deux, trois ou six mois. Tarif : à partir de 39 euros la box.

Des fleurs tous les mois

© Monsieur Marguerite

En panne d’idées pour sa mère, sa grand-mère ou sa moitié ? Même l’envoi de fleurs fait aujourd’hui l’objet de box. Afin de fleurir l’appartement de ses proches en un claquement doigt, Monsieur Marguerite propose d’envoyer, une fois par mois, un joli bouquet de saison, livré à domicile. Il ne reste plus qu’à choisir la durée de l’abonnement : trois, six ou douze mois. Tarif : à partir de 99 euros l’abonnement de trois mois.