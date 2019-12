10 idées de cadeaux déco à moins de 25 euros

Petite sélection de cadeaux à moins de 25 euros à glisser sous le sapin des fondus de déco.

Un porte-bijoux

Un objet plein de charme pour ranger colliers, bracelets et bagues.

Porte-bijoux œil, fer et verre, L. 24,2 x l. 14 x H. 36 cm, Atmosphera, 6,99€

Une coupe décorative

Un joli vide-poche à placer sur une table ou une commode.

Coupe décorative Isabelle de Borchgrave pour Serax verte en papier mâché, diam. 17,5 cm, 22€ chez Conran Shop

Un vase

C'est le cadeau classique par excellence, courbes et couleurs feront la différence.

Vase Astera petit format, verre, H. 20,5 x L .15,5 x P. 15,5 , Kave Home, 12 €

Un arrosoir vintage

Pour abreuver les plantes avec style et l'exposer fièrement sur des étagères.

Arrosoir Vintage Can, laiton doré, 34,3 x 19 x 12,7 cm, 24,90€, 4murs.com

Une bougie

Ses senteurs exhaleront même sans être allumée, la bougie parfumée reste une valeur sûre.

Bougie parfumée Esteban, 170g, 15,90€

Des magnets photo

Clichés de vacances, selfies en duo, images du petit dernier... Les photos de famille habilleront le réfrigérateur pour les garder sous les yeux toute l'année.

9 magnets personnalisables livrés dans une jolie boîte, Cheerz, à partir de 12€

Une plante

Peu d'entretien et un look far west furieusement tendance, le cactus dans sa boîte à message piquera de curiosité celui qui le recevra.

Cactus, AŸ cactus, 29€

Un coussin

Pour des instants cocooning sur fauteuil ou canapé. Ginko mise sur la tendance japonisante pour un esprit zen.

Coussin bleu calabrun à motifs dorés Ginko, 30x50cm, Alinéa, 15€

un cadre photo

Le rotin, et en particulier le cannage, ont fait un come-back remarqué dans nos intérieurs ces derniers temps, et ce cadre photo fera c'est sûr un(e) heureux(se).

Cadre rotin, Zara Home, 19,99 €

UNE LAMPE DE TABLE POUR ENFANT

Pop et colorée ce luminaire va égayer la chambre des bambins.

Pelarboj, Lampe de table à LED, multicolore, Ikéa, 24,99€