Noël 2019 : 5 tables pour les fêtes

Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent. L’heure des préparatifs a sonné. Pièce maîtresse pour de chaleureuses retrouvailles familiales et amicales, la table va se parer de ses habits de lumière.

Traditionnel, baroque ou exotique, les styles proposés cette année par les enseignes de décoration sont divers et variés néanmoins accumulation, motifs animaliers et rappels de la nature semblent les tendances de la saison. Toutes font la promesse de créer une atmosphère festive mettant à l’honneur le bonheur de recevoir et de partager.

Chez NV Gallery les assiettes plates Tywin (à partir de 38 euros le lot de deux) apportent une touche colorée. On joue la carte de l’accumulation avec le lot de six bougeoirs Zelena (69 euros).

Du blanc, une touche de bois clair pour le côté cosy et quelques touches de noir et de doré… Leclerc Maison propose une immersion dans les paysages enneigés du Pôle Nord. Bols en porcelaine (à partir de 2,90 euros); assiette plate motif cerf avec un filet or (2,20 euros).

L’esprit traditionnel scandinave souffle sur la table Ikéa. Les bougies chauffe-plat Glimma (2,99 euros les 100 pièces) se reflètent sur les verres à vin Storsint (12,99 euros les 6) et les bouteilles Korken et leurs cœurs rouge (2,99 euros la pièce). Une touche colorée que l’on retrouve aussi discrètement dans les bols Vinterfest (2,99 euros).

Couleurs profondes, tons irisés et touches de doré du côté de chez Conforama avec une ménagère Or en inox à 24,99 euros le service de 16 pièces. Les verres à vin Filet Or à 9,99 euros les deux ou encore la vaisselle Mosaic à partir de 1,89 euros pour la petite assiette à dessert.

La transparence et l’élégance sont de mise pour la table Mathilde M. Candelabre Eugénie à 49 euros, tasses à thé Madame de Polignac à 32 euros les deux, et les assiettes assorties à partir de 8 euros pour le modèle à dessert.