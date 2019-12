Noël : les 10 jouets à acheter à la dernière minute

En moyenne huit jouets sont déposés au pied du sapin chaque année. Alors que la fréquentation des magasins devraient être intense ce week-end, cette sélection de cadeaux compile des valeurs sûres à acheter à la dernière minute.

Dix idées pensées pour satisfaire tous les publics et coller au plus près des attentes du jeune public, tout en créant la surprise. Pour les enfants curieux, amateurs d’expériences et de magie, les professionnels du jouet ont par exemple récompensé, cette année, un jeu scientifique ludique «Fabulus Potium». Parmi les tendances incontournables, les ateliers créatifs, plébiscités aussi bien par les jeunes que les parents, se mettent en 2019 à l’heure du design. Les intemporels, Lego, Playmobil ou encore Barbie, poupée qui a d’ailleurs fêté cette année son 60e anniversaire, ne sont pas en reste. Sans oublier les jouets éducatifs ou écologiques qui gagnent du terrain.

Kit scientifique de potions magiques

© Dujardin

La magie et ses secrets séduisent toujours les enfants. Pour aller plus loin, Dujardin l’associe à une démarche scientifique et lance Fabulus potium. Lauréat du grand prix du jouet 2019, ce kit permettra aux petits sorciers de créer des potions aux effets surprenants entre explosions, mousses et lampe à lave.

Fabulus Potium, Dujardin, 29, 90 €.

Les LOL surprises

© LOL

A moins d'avoir passer ces deux dernières années au fond d'une grotte, tous les parents connaissent les LOL. Surfant sur l'engouement des enfants pour les objets à collectionner, ces petites poupées cachées dans une boule surprise sont à nouveau les stars des listes au Père Noël cette année. D'autant plus que leur univers ne cessent de s'étoffer avec l'arrivée dans les rayons de la maison LOL et du camping-car LOL. De quoi trouver son bonheur et faire celui des petits.

batmobile collector

© Lego

Alors que Batman a fêté ses 80 ans cette année, Lego pense aux fans du super-héros à la cape noire. La marque signe, pour la fin d’année, un modèle de Batmobile tout droit sorti du long métrage de Tim Burton, réalisé en 1989. Une reproduction d’exception, dotée de plus de 3 300 pièces à assembler en famille et accompagnée de trois nouvelles figurines.

1989 Batmobile, Lego, 249, 99 €.

Un palais magique signé Playmobil

© Playmobil

Les figurines Playmobil, écoulées à plus de trois millards d’exemplaires depuis 1974, et leurs nombreux univers séduisent toujours les petits. Pour coller à l’actualité cinématographique, le palais de cristal et sa pierre lumineuse, ne laisse pas de glace. Un clin d’œil bienvenu à l’héroïne d’Arendelle, qui a fait son retour sur les écrans fin novembre.

Palais de Cristal, Playmobil, 109, 99 €.

le kit déco tendance

© Mako Moulages

Le design n’est pas réservé qu’aux adultes. Pour Noël, Mako moulages lance une nouvelle gamme déco dédiée aux préados. Parmi eux, ce un coffert créatif pour les 8- 10 ans permet de créer des trophées décoratifs, très tendance.

Atelier Trophées magnets, Mako moulages, 19, 90 €.

Draisienne évolutive green

© Nature & Découvertes

Dans le contexte actuel, les jouets greens ont la cote. Conçue en bois issu de forêts gérées durablement, cette draisienne évolutive s’inscrit dans la durée et se transforme en trottinette. L’occasion pour les 18 mois à 3 ans, de travailler leur équilibre sur une pièce colorée, avant de se lancer sur un vélo sans petites roulettes.

Draisienne 2 en 1, sur Nature et découvertes, 79 €.

L'atelier créatif pour décorer sa chambre

© Auzou

Les ateliers créatifs ont toujours les faveurs des enfants. Afin de créer une jolie décoration de chambre, cette couronne, à faire soi-même, fait son effet avec son imprimé liberty, très tendance, et son doux message.

Ma couronne en liberty, Auzou loisirs créatifs, 16, 95 €.

Le jeu deux-en-un éducatif

© Clementoni / Montessori

Quoi de mieux que d’apprendre en s’amusant. Avec ce coffret éducatif, développé selon la méthode Montessori pour les enfants entre 4 et 6 ans, se familiariser avec les lettres de l’alphabet devient un jeu d’enfant au sens propre. Images, lettres et mots, à eux de trouver les bonnes associations. Sans oublier de faire leurs premiers pas dans l’apprentissage de la graphie puisqu’une ardoise complète ce kit.

Montessori Les lettres, Clementoni,

Barbie : la Poupée culte

© Barbie

Après avoir été pilote de ligne, astronaute ou encore avocate, Barbie a célébré en mars dernier ses 60 ans. A cette occasion, Mattel signe une édition spéciale (photo) et habille sa poupée culte d’une robe qui ne manquera pas de faire rêver les petites filles. Elle rejoint les nombreuses nouveautés de la marque, qui toujours plus ouverte sur le monde, a également lancé cette année une poupée en fauteuil roulant.

Barbie 60e anniversaire, Mattel, 54 €.

tipi responsable

© Nobodinoz

Cabane, tente, maisonnette... les enfants aiment plus que tout avoir un univers rien qu’à eux. Ce joli tipi, modèle phare de la griffe Nobodinoz, offrira un écrin de charme à leur imagination débordante. Un produit labellisé oeko-tex classe 1, dont le tissu est hypoallergénique, fabriqué localement et à la teinture dotée de pigments biodégradables.

Tipi Phoenix, Nobodinoz, 119, 95 €.