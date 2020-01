La France fait partie des pays les plus connus pour leur système de santé performant et de qualité. Pour permettre à tous les Français de bénéficier des meilleurs soins possible, L’État s’évertue à améliorer chaque année un peu plus son système de prise en charge par la Sécurité Sociale. Ainsi, dès janvier 2020, une nouvelle réforme dénommée 100 % Santé a débuté. Présentation de cette nouvelle forme de prise en charge par les Laboratoires Unisson.

Publi-rédactionnel

100 % Santé : qu'est-ce que c'est ?

La réforme 100 % Santé est née de la volonté du chef d’État français d’offrir des soins de qualité à toute la population. Elle a commencé petitement en 2019, pour enfin être effectivement appliquée dès début 2020. Cette réforme offre aux Français la possibilité de bénéficier d’une prise en charge presque totale dans trois domaines phares : l’audiologie, le dentaire et l’optique. Jeunes comme moins jeunes pourront avoir accès à des soins de qualité, mais aussi divers équipements spécifiques.

Le panier de soins et d’équipements du 100 % Santé a été minutieusement conçu et élaboré par des professionnels de la santé, les complémentaires santé, l’État, des fabricants des produits, etc. De ce fait, tous les Français pouvant bénéficier de cette aide (ceux disposant d’une complémentaire santé responsable ou une CMU-C) pourront bénéficier des produits et services du panier de 100 % Santé.

Si vous remplissez les conditions, alors dès le 1er janvier 2020, vous pourrez opter pour le 100 % Santé. Il est prévu qu’en 2021, ce panier soit amélioré pour que les Français puissent bénéficier d’un remboursement total dans les trois domaines sus-cités.

Comment fonctionne et que comporte le panier 100 % Santé ?

Par manque de moyens financiers ou d’une mauvaise couverture santé, beaucoup trop de Français renoncent à des soins vitaux. Il a été prouvé que plus de 67 % des malentendants ne disposaient pas d’équipements auditifs, 17 % de personnes renoncent aux soins dentaires et 10 % de la population ne peut s’offrir les équipements optiques dont ils ont besoin (source : APS-prevoyance)

Grâce à la Sécurité sociale et aux complémentaires santé, tout le monde pourra bénéficier de certains soins et équipements de qualité sans avoir à payer de reste à charge.

• Le panier 100 % Santé auditive

Vous y trouverez des contours d’oreilles (à écouteur déporté, intra-auriculaires et classiques), une douzaine de canaux de réglage pour corriger les troubles auditifs, etc. Le montant de la prise en charge de la Sécurité sociale passera à environ 400 euros par oreille.

• Le panier 100 % Santé dentaire

Toutes les prothèses dentaires que vous aurez à placer seront remboursées à hauteur de 46 %. La prise en charge sera totale pour certaines prothèses.

• Le panier 100 % Santé optique

Vous aurez accès à de nombreuses montures et verres (d’environ 30 euros) pour enfants et adultes. Aussi, les verres seront pris en charge ainsi que leur traitement (anti-reflet, anti-rayures, etc.).

Le 100 % Santé ne comprend ni les opérations chirurgicales ni les lentilles. Les piles de prothèses n’en font pas non plus partie. Cette nouvelle réforme ne prend pas non plus en compte les consultations ou frais d’hospitalisation.

Quel est l'impact du 100 % Santé sur les seniors ?

Plus l’âge avance, plus les problèmes de santé se font présents. Comme nos séniors ne reçoivent pas toujours une retraite conséquente, le 100 % Santé vient à point nommé. Cette réforme, avec tout ce qu’elle englobe comme soins et équipements, les soulagera énormément. Ils auront ainsi la possibilité de changer leurs lunettes de vue ainsi que leur appareil auditif sans difficulté.

Ils auront beaucoup moins à se soucier du prix d’un appareil auditif ou d’une paire de lunettes. Le 100 % Santé les aidera à bénéficier du nécessaire dans le secteur optique, auditif et dentaire. En 2021 (selon les prévisions), tous les équipements et soins dans ces trois secteurs deviendront intégralement gratuits, de quoi améliorer la santé de la population.