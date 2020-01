Retraite, PER… quelques exemples de ce qui change en 2020

2020 marquera l'arrivée d'une nouvelle année mais aussi l'entrée dans une nouvelle décennie, avec son lot de changements à prévoir. Focus aujourd'hui sur les retraités, ou futurs retraités : quels nouveaux avantages à partir de 2020 ? Eléments de réponse proposés par Euodia.

Publi-rédactionnel

Ce qui change pour les futurs retraités

Réforme de l’épargne retraite

Une bonne retraite est généralement une retraite que l’on a su anticiper. En ce sens, il est vivement préconisé d’ouvrir un plan d’épargne retraite une fois bien installé dans la vie active. S’il existe toujours plusieurs dispositifs d’épargne retraite, sachez que depuis le 1er octobre 2019, un nouveau placement du nom de PER est arrivé et est destiné à remplacer l’ensemble des produits d’épargne retraite existants.

Lancé dans le cadre de la loi PACTE, il a pour objectif majeur de simplifier l’épargne retraite. Ainsi, les épargnants disposant déjà d’un produit d’épargne retraite peuvent transférer cette épargne sur le nouveau PER. A partir d’octobre 2020, les anciens plans d’épargne comme le PERCO ou les Perp ne seront plus commercialisés. Ils pourront toutefois continuer à être alimentés mais pas de nouvelle ouverture possible.

Nous nous situons donc dans une période transitoire vers une généralisation de ce nouveau dispositif. Vous pourrez d’ailleurs faire une simulation de votre PER en ligne afin de mieux comprendre ce dispositif de Plan Epargne Retraite. Cette simulation permet de connaître les options financières dont vous disposez pour votre épargne selon votre situation actuelle.

Renforcer le soutien aux séniors en perte d’autonomie

Par ailleurs, si vous cessez en tant qu'actif votre activité professionnelle pour aider un proche en perte d’autonomie, sachez que vous pourrez bénéficier dès 2020 d'une indemnité à hauteur de 40€ par jour.

Cette aide n’est d’ailleurs pas sans rappeler le congé de solidarité familiale destiné aux individus ayant un proche en fin de vie.

Ce qui change pour les individus à la retraite

Pensions de retraite revalorisées

Dès le premier janvier 2020, les retraités touchant moins de 2000€ mensuels verront leur pension de retraite revalorisée au niveau de l’inflation et le minimum garanti mensuellement sera alors de 1000€. Cette revalorisation s'applique sur le montant global de la retraite (de base plus complémentaire) et est prévue par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).

Meilleure prise en charge équipements santé

Les séniors sont de plus en plus nombreux à s'équiper, ou à avoir besoin de s'équiper d'un dispositif auditif. On estime en effet à près de 7 millions le nombre de français souffrant de perte d'audition (source : Institut Amelis), dont 80% de personnes âgées. Pourtant, tous ne sont pas équipés du dispositif médical nécessaire, faute de dépistage ou du prix de certains dispositifs parfois très élevé. La Sécurité sociale couvre une partie des dépenses liées à ces dispositifs, qui peuvent ensuite être complétées par une mutuelle adaptée.

Cette meilleure prise en charge financière s'inscrit dans le plan de réforme 100% santé reste à charge zéro qui entrera en vigueur en 2020 et concernera les équipements auditifs, mais aussi les soins dentaires et optiques. Audioprothésistes, opticiens et dentistes seront dans l'obligation de vous proposer plusieurs devis parmi lesquels le devis dit «panier 100% santé». Par exemple, les soins dentaires de ce panier comprendront plusieurs types de couronnes tandis que les soins optiques comprendront notamment les verres traitant l'ensemble des problèmes de vue ainsi que plusieurs types de monture.

Un article proposé par le groupe Euodia, au siège social basé 131 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine et immatriculé ORIAS sous le n° 10055334.