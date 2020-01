Evasion : 10 escapades tendance pour 2020

Bonnes résolutions ou déprime de nouvelle année, il est temps d’organiser les escapades qui émailleront les douze prochains mois. Virées hivernales ou breaks printaniers, il ne reste qu'à sortir son agenda, d’autant que cette année est gâtée en ponts, avec pas moins de quatre week-ends de trois jours en avril, mai et juin.

Destination green, activité tendance, événement sportif à l'instar de l'Euro, capitales européennes de la culture, city break prisé, festival de renom ou bon plan… quels sont les destinations hexagonales et européennes qui auront la cote cette année. Tour d’horizon en dix escapades.

Les châteaux de la Loire à moindre frais jusqu'en mars

© Benjamin Brolet

Les châteaux de la Loire s’apprécient en toutes saisons. Pour partir à la découverte de Chambord, Amboise, Cheverny, Chaumont-sur-Loire ou encore Chenonceau sans se ruiner, l’opération « 2 X plus de couette » est reconduite pour une 9eédition. Une formule valable jusqu’au 31 mars dans 34 établissements de la région Blois Chambord, qui permet de s’évader trois nuits, au prix de deux ou pour les courtes escapades, deux nuitées avec moins 50 % sur la seconde nuit. Chambres d’hôtes, hôtels étoilés et même le célèbre Relais Chambord, doté d’une vue imprenable sur le château éponyme, participent à ce rendez-vous. Entre visites patrimoniales de ces joyaux de l’architecture et virée champêtre à vélo, on ne boude pas son plaisir. D’autant qu’une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’opération «2 X plus de goût», qui propose un menu spécial dégustation au prix d’un menu classique, débute dès le 15 janvier et sera proposé jusqu’au 31 mars.

La tendance Yoga et bien être au sommet cet hiver et au printemps

Cette année, on teste le yoga au sommet. De plus en plus plébiscitées en milieu urbain, les activités bien-être gagnent partout du terrain au point qu’elles connaissent un véritable boom en station. Alors pour être à la pointe de la tendance, direction les massifs pour pratiquer le yoga, la méditation, la sophrologie. Que ce soit en échauffement avant les cours, sur les pistes avec par exemple le ski de pleine conscience ou en après ski, on s’offre un concentré de bien-être face à la montagne. Des séances de Snowga aux Saisies, aux nouveaux séjours yoga-ski ou rando-yoga de l’UCPA, en passant pour les plus accros à la semaine Yogi ski, du 6 au 10 avril aux Menuires ou du Chamonix yoga festival, du 7 au 10 juillet, la montagne cultive plus que jamais la zen attitude.

Vienne pour le 250e anniversaire de Beethoven

Cap à Vienne pour les mélomanes et amateurs de culture. 2020 est l’année de Ludwig Van Beethoven, dont on célèbre le 250eanniversaire de la naissance. A cette occasion, la capitale autrichienne, où le compositeur a passé 35 de ses 57 années d’existence y déménageant plus de 42 fois, voit les choses en grand. Plus de 70 événements - expositions et concerts - seront spécialement organisés toute l’année et complèteront, entre autres, la visite du musée Beethoven, inauguré fin 2017, ou encore la découverte de la frise Beethoven, œuvre monumentale peinte par Klimt en 1902 en hommage au compositeur et exposée au Palais de la Sécession. Tout un programme.

L’Angleterre, inaugurera son England coast path cette année

A quelques encablures de l’Hexagone, l’Angleterre aura la cote cette année. Outre Londres, toujours plébiscité pour des city break, l’actualité touristique du pays sera marquée en 2020 par un événement d’envergure. L’ambitieux projet d’England Coast Path, sentier qui balisera la totalité du littoral, soit 4500 kilomètres de côtes, sera inauguré dans l’année. Entre falaises abruptes, côtes battues par les vents, plages et espaces verdoyants, ce rendez-vous, amorcé il y a plusieurs années, ne devrait pas manquer de ravir les amateurs de paysages sauvages et de randonnées à couper le souffle. Certains tronçons sont déjà ouverts. Pour les amateurs de city break en famille, la capitale britannique accueillera un autre événement en fin d’année. Après New York, la comédie musicale «La Reine des neiges» y fera ses premiers pas, en octobre 2020, au théâtre royal de Drury Lane.

Copenhague pour sa green attitude

Plus de 60 % des Français se disent soucieux de l’environnement quand ils voyagent selon une récente étude Lastminute. Alors que les destinations green ont la cote, Copenhague figure parmi les destinations européennes écolos notamment saluée pour sa qualité de vie, sa gastronomie et évidemment ses initiatives écoresponsables. Une ville à sillonner à vélo, grâce à des centaines de kilomètres de pistes cyclables. La capitale du Danemark « affiche d’ailleurs des objectifs ambitieux puisqu’elle compte devenir la première ville neutre en carbone d’ici à 2025 » note le groupe TUI dans son Top 7 des villes vertes à voir en 2020.

Un classement qui célèbre aussi Reykjavik, pour ses parcs et son énergie verte, ou encore deux villes du continent Nord-Américain : Vancouver, pour sa politique de production alimentaire locale, et San Francisco, pour sa politique de recyclage : « la ville recycle aujourd’hui 80 % de ses déchets et développe des mesures pour empêcher l’utilisation de déchets non recyclables» souligne le groupe dans un communiqué.

Galway en Irlande et Rijeka en Croatie, élues capitales européennes de la culture 2020

Il va falloir choisir ou bien organiser ses vacances. Elues capitales européennes de la culture, les villes de Galway, en Irlande, et celle de Rijeka, en Croatie, battront, en 2020, au rythme des événements culturels. Situé sur la côte ouest de l’Irlande sur la Wild Atlantic Way, plus grande route côtière balisée au monde, Galway donnera le coup d’envoi de ses événements le 8 février avec une grande fête du feu et un festival pyrotechnique. Avec pour thèmes, la langue, les paysages et l’immigration, plus de 200 évènements - concerts, théâtre, art - ponctueront cette année.

De son côté, la ville de Rijeka, située sur la côte ouest croate face à la baie de Kvarner - baie émaillée d’îles et de criques elle aussi consacrée par le Best of de Lonely Planet dans le top 10 des régions à voir en 2020 - permettra de faire le plein de balades mais aussi de culture à travers une programmation de près de 600 événements. Parmi eux : une exposition consacrée à Gustav Klimt, des concerts classiques et le festival de gastronomie Porto Ethno. Autre fait marquant, le Galeb, yach de l’ex-dirigeant Tito, actuellement en rénovation pour devenir un musée, devrait accueillir plusieurs événements. Alors que la Croatie attire toujours plus de voyageurs français, plus de 600 000 en 2018 soit 8 % d’augmentation, ce rendez-vous pourrait bien doper encore un peu plus la fréquentation touristique du pays.

Lisbonne : meilleure destination au monde pour un city break

Décidément Lisbonne est indétrônable. Elue meilleure destination city break au monde, pour la troisième année consécutive, lors des World travel Awards qui se sont déroulés en décembre à Oman, la ville portugaise n’en finit pas de séduire. Il faut dire qu’avec son climat doux, ses rues pittoresques, son charme préservé, son célèbre tramway 28 mais aussi son dynamisme, il y fait bon vivre. La Confeitaria Nacional, célèbre pâtisserie de la ville où les pasteis de nata sont une institution et une virée à la LX Factory, une ancienne friche industrielle métamorphosée en dernier lieu branché de la ville sont des incontournables. Sans oublier de se rendre en train à Sintra, peuplé de palais colorés et à Cascais, un ancien village de pêcheurs.

Rome, Munich ou Budapest cet été, à l’occasion des matchs de l’Euro 2020

Événements sportifs et tourisme font toujours bon ménage. Après la coupe du monde de rugby au Japon, et avant la coupe du monde de football 2022 au Qatar, direction Rome, Munich ou Budapest pour vivre au rythme du ballon rond et de son Euro. Le coup d’envoi sera en effet donné le 12 juin à Rome. Ambiance garantie. Et pour soutenir les Bleus, les supporters devront s’envoler pour Munich le 16 juin, ou encore Budapest les 20 et 24 juin.

Prendre le large le temps d’un week-end AU PRINTEMPS ET CET ÉTÉ

Embarquer queques jours à bord d'un voilier ou d'un catmaran ne cesse de se démocratiser notamment grâce aux plates-formes proposant les services de skippers. Alors que les locations de catamarans ont triplé ces deux dernières années selon le site Click & boat, s’offrir une virée en mer le temps d’une journée, d’un week-end voire d’une semaine est la garantie d’un véritable dépaysement. En Corse, en Bretagne, sur la Côte-d’Azur, en Normandie plusieurs sites simplifient les démarches à des prix de plus en plus accessibles. C’est notamment le cas de Skippair ou de Click & boat, qui proposent respectivement des escapades en France mais aussi à l’étranger.

Cet été, Salzbourg pour le 100e anniversaire de son festival de musique

Destination culturelle de premier plan, Salzbourg, ville autrichienne située à l'ouest du pays à proximité de la frontière allemande, sera cette année sous le feu des projecteurs. La ville de Mozart, qui chaque année référence en moyenne 4000 manifestations artistiques, fêtera cette année les 100 ans de son célèbre festival de Salzbourg, plus important rendez-vous d’opéra, de musique et de théâtre au monde. De nombreux événements d’envergure s’y tiendront du 17 juillet au 30 août, à compléter par la visite de ses châteaux de Mirabell et d’Hellbrunn – de la maison de Mozart et de son musée d’art moderne. L’occasion également de découvrir ses alentours et la région des dix lacs à vélo, pratique largement plébiscitée par les Français, pour un bol de nature.