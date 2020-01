SCPI : comment investir et compléter vos revenus ?

Une SCPI d’entreprise permet de percevoir des dividendes potentiels. La gestion des actifs immobiliers revient à une société de gestion en contrepartie de frais.

Publi-rédactionnel

Investir dans une SCPI, un moyen de compléter vos revenus ?

2020 signe les 50 ans de la création des SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) dans le droit français (loi n°70-1300 du 31 décembre 1970). Ce type d’investissement connait un fort succès auprès des épargnants français en quête de sources de revenus complémentaires, ou qui souhaitent préparer leur retraite, ou tout simplement se constituer un patrimoine personnel.

D’après le rapport publié il y a quelques semaines par l’ASPIM, au cours du troisième trimestre 2019, les SCPI ont collecté un total de 1,8 milliards €, montant en hausse de 64% par rapport au troisième trimestre 2018. Depuis le début de l’année, les SCPI totalisent une collecte nette de 6,1 milliards €.

Quels sont les atouts et risques de ce produit d’investissement ?

La SCPI présente de nombreux avantages, plus précisément les SCPI d’entreprise anciennement appelées SCPI de rendement, qui ont la particularité d’investir dans l’immobilier à destination des locataires du secteur tertiaire ( immeubles de bureaux, commerces, hôtels, entrepôts etc.).

En comparaison avec le rendement très amoindrie des livrets réglementés tels que le livret A (au taux de 0,75% net), le rendement des SCPI appelé TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) se montre nettement plus attractif et affichait le score moyen de 4,35% ,brut de fiscalité et prélèvements sociaux, en 2018 pour les SCPI du marché. Il s’agit donc d’une opportunité de générer de potentiels revenus complémentaires, même si les rendements passés ne peuvent garantir des résultats identiques dans l’avenir.

Par ailleurs, le ticket d’entrée de ce produit d’investissement est bien moins élevé qu’un investissement direct dans un bien immobilier classique, de l’ordre de quelques centaines à quelques milliers d’euros, contre des sommes avoisinant plusieurs centaines de milliers d’euros pour l’achat d’un bien immobilier. Pour exemple, la SCPI Eurovalys, gérée par Advenis REIM et distribuée par Sicavonline, est accessible dès 1015€ la part.

En outre, l’investisseur ( devenu associé) est totalement détaché de toute contrainte de gestion, c’est la société qui gère le parc immobilier et s’occupe de toutes les contraintes administratives, en contrepartie de frais. Parmi les autres avantages, ce placement permet la diversification du patrimoine et la mutualisation du risque locatif. La SCPI détenant plusieurs biens sur des zones géographiques diverses, si une difficulté survient sur l’un des immeubles, elle peut être potentiellement atténuée par les autres biens détenus.

Toutefois, investir dans une SCPI de rendement peut représenter un placement risqué : ni le rendement, ni le capital ne sont garantis, la valeur des parts d’une SCPI évoluant en fonction du marché de l’immobilier. Les revenus locatifs peuvent évoluer et la valeur de revente peut être inférieure à la valeur d’acquisition.

De plus, la SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre par rapport aux actifs financiers. Il convient donc de bien choisir sa SCPI et la société en charge de sa gestion.

Vers qui se tourner pour investir en SCPI ?

Prendre en compte l’ensemble des critères précédemment évoqués est indispensable afin de faire le bon choix de SCPI.

« Chez Sicavonline, nous sélectionnons avec le plus grand intérêt nos SCPI » nous précise Padna FATEMI, Chef de produits financiers chez Sicavonline.

« Notre rôle est d’analyser et de sélectionner les meilleures solutions du marché pour nos clients. Pour cela, nous nous basons sur des analyses à la fois quantitatives et qualitatives des produits mais également des sociétés de gestion. »

Une société telle que Sicavonline propose des produits d’investissement de ce type depuis une vingtaine d’années.

Elle démontre également sa fiabilité au travers d’autres solutions telles que l’assurance vie, le PEA, le compte-titres.

Information non contractuelle à caractère publicitaire

