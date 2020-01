Les fonds mobiles de piscine : système innovant ou simple gadget ?

Avez-vous déjà entendu parler de « fond mobile de piscine » ? C’est un système innovant qui vous permet de varier la profondeur d’une piscine. Un équipement qui peut servir de terrasse ou de pataugeoire.

Publi-rédactionnel

Mais la question est de savoir si les fonds mobiles de piscines ont vraiment tout pour plaire. Que vous ayez déjà une piscine ou que vous prévoyez d’en faire construire une d’ici l’été prochain, découvrez les explications de Wi-Pool sur l’intérêt de ce nouveau dispositif !

Un fond mobile de piscine, c’est quoi exactement ?

Créé en 2017 par Antoine Debois-Frogé, un fond mobile de piscine est un système de couverture de piscine encadré par la norme NF P90-308 en France. Mais à la différence d’une bâche d’hiver, d’un volet roulant ou d’autres produits de couverture de piscine traditionnels, un fond mobile de piscine est une structure modulable qui vous permet de modifier la profondeur de votre bassin.

Il s’agit ici d’une couverture de piscine motorisée qui ne pèse ni sur les murs, ni sur le sol du bassin. Un fond mobile de piscine peut être actionné par un simple bouton, voire par un smartphone comme ce qui est le cas de la solution Wi-Pool. Son installation ne nécessite que moins de 48 heures et ce nouveau système peut s’installer à la fois sur des piscines neuves ou des piscines déjà mises en place.

En tant que détenteur d’une piscine à fond mobile, vous êtes libre d’ajuster la hauteur du fond de la piscine comme bon vous semble. Concrètement, les fonds mobiles de piscine peuvent servir de terrasse ou de pataugeoire selon l’usage que vous souhaitez en faire.

Les avantages de choisir une piscine à fond mobile

Une piscine à fond mobile peut avoir de nombreux atouts, mais la sécurité est l’un des arguments qui doit vous séduire. Vous n’avez plus à vous soucier de la couverture de piscine, ni du système d’alarme, ni de la barrière pour éviter les accidents. Une fois que le plancher est remonté et que le bassin est entièrement couvert, vous êtes en sécurité. Un atout indéniable de cette solution surtout si vous avez des enfants ou des personnes à mobilité réduite.

L’autre avantage d’une piscine à fond mobile réside dans le gain de place qu’elle offre. Et pour cause, vous pouvez exploiter la surface pour d’autres usages comme une terrasse sur laquelle vous pouvez installer des fauteuils ou une table à manger, comme une pataugeoire pour permettre aux enfants et aux personnes à mobilité réduite de profiter de l’eau.

Enfin, il semble important de souligner que cette solution innovante n’engendre pas d’incidence sur la qualité de l’eau du bassin. Au contraire, les fonds mobiles de piscine sont en mesure de limiter l’évaporation ainsi que le dépôt de saletés. D’autant plus que l’ascenseur du plateau se fait de manière automatisée.

Une piscine à fond mobile : pour qui ?

En tenant compte des atouts d’une piscine à fond mobile énoncés ci-dessus, il ne s’agit pas d’un simple gadget, mais d’un véritable investissement sur le long terme. Cette solution est particulièrement adaptée à ceux et celles qui ont un espace réduit ou aux foyers avec des enfants ou des personnes à mobilité réduite. Cependant, il convient de noter que ceux qui ont de l’espace ou ceux qui veulent tout simplement avoir une piscine multifonction peuvent également faire installer ce fond mobile de piscine.

Au niveau des tarifs, il faut compter environ 15 000 euros, voire plus selon le type de bassin (du standard au sur-mesure). Toutefois, le fond mobile de piscine allie sécurité et souplesse d’utilisation. D’autant plus que ce tarif revient au même que d’installer une couverture de piscine, un système d’alarme et un abri de piscine pour la sécuriser. C’est donc une solution tout-en-un !

La solution Wi-Pool, la nouvelle expérience de piscine

Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi choisir la solution Wi-Pool. Eh bien, cette solution, on l’appelle IVY, un système de fond mobile qui peut s’installer dans un délai de 48 heures. C’est aussi un produit haut de gamme financièrement plus accessible que les autres systèmes de fond mobile de piscine existants sur le marché.

En outre, il convient de noter qu’IVY de Wi-Pool peut être piloté depuis votre smartphone pour choisir l’usage que vous souhaitez en faire de votre piscine selon votre humeur et vos envies. L’atout majeur d’IVY réside dans le fait que de nombreux revêtements sont possibles et donc la finition et le visuel de votre piscine à fond mobile s’adapte toujours à votre environnement. Il n’y a pas de câble, ni de mécanisme apparent. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations !