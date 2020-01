Val Thorens : une station de référence

Val Thorens a été élue plusieurs fois meilleure station de ski du monde, et ce n’est pas un hasard : chaleureuse et sportive, cette station fait le bonheur de tous.

Publi-rédactionnel

Val Thorens : découvrez la meilleure station du monde

Le saviez-vous ? Val Thorens a été élue à cinq reprises consécutives meilleure station de ski du monde, aux World Ski Awards.

Les raisons de ce succès mérité sont nombreuses : un domaine skiable d’envergure et accessible à tous, une station charmante, et des activités multiples. On vous dit tout sur « Val Tho ».

Un domaine skiable pour tous les fans de glisse

Vous souhaitez louer à Val Thorens ?

Vous avez bien raison; cette station n’a pas usurpé son titre de meilleure station du Monde.

Val Torens est la station la plus haute d’Europe. Le domaine proposé par travelski.com est surmonté par la cime du Caron qui surplombe la station à 3200 mètres d’altitude. Un sommet qui offre en prime aux skieurs un panorama à couper le souffle sur plus de mille sommets !

La Pointe du Bouchet (3220 mètres) est le plus haut sommet de Val Thorens. Amateurs de sensations fortes, nous vous conseillons vivement d’expérimenter les deux pistes rouges qui en partent, Coraïa et Bouchet.

Altitude oblige, la station de Val Thorens reste donc enneigée sur une grande partie de l’année.

Et la neige est excellente sur la presque totalité de la saison.

Les skieurs de tous niveaux trouveront leur bonheur dans la station ; en effet onze pistes vertes et vingt-neuf pistes bleues relativement faciles d’accès sont aisément accessibles à tous, et un espace « ski facile » au cœur de la station permet aux débutants et aux enfants de s’initier en douceur aux joies de la glisse.

Du ski, mais pas seulement

Vous n’êtes pas féru de ski mais vous souhaitez tout de même profiter des joies des sports d’hiver ? Val Thorens abrite la plus grande piste de luge d’Europe.

Cinq mètres de large, six kilomètres de long, quarante-cinq minutes de descente en moyenne … cela vous laisse le loisir de dévaler les pistes et d’expérimenter des sensations originales !

Les enfants peuvent accéder à la piste dès cinq ans. Et l’accès est gratuit pour les enfants entre cinq et dix ans qui s’installent sur la luge de leurs parents.

Vous préférez profiter des beaux paysages et du charme de la station en toute tranquillité ? Des bistrots légendaires contribueront aux joies de votre séjour. Quant aux boutiques de la rue commerçante elles font le bonheur des élégantes. Mode, bijoux, objets de décoration … de quoi succomber à bien des tentations ! En passant devant la boutique La Belle en Cuisse, vous découvrirez la spécialité du même nom : derrière cette appellation pour le moins originale se cache un des meilleurs jambons de Savoie ; selon l’endroit où il est tranché, vous pourrez y distinguer quatre saveurs différentes. Une véritable découverte gastronomique !

Envie de prendre soin de vous, et de faire une parenthèse bien-être au milieu de paysages époustouflants ? Plus d’une dizaine de spas sont à votre disposition. Parmi ceux-ci, le Spa du Koh-I-Nord (cinq étoiles) se distingue par des prestations de niveau exceptionnel : deux piscines, deux saunas, une salle de fitness, jacuzzi, hammam, zone de détente, mur de sel, douches à expérience, fontaine de glace, solarium …

Tous les éléments sont réunis pour vous faire accéder à un moment de pur plaisir !

A noter également l’Altapura Spa Pure Altitude (cinq étoiles également). Une formule Day Spa notamment propose un tarif attractif (150€) qui permet aux visiteurs de profiter d’un massage, d’un soin du visage ou d’un gommage, et d’un enveloppement. Le tout en alternance avec l’accès libre aux installations et avec un déjeuner gourmand dans l’excellent restaurant gastronomique.