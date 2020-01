Mode : 5 idées shopping pour la saint Valentin

On y adhère ou pas. Toujours est-il que la Saint Valentin approche. Pour ceux qui comptent célébrer ce rendez-vous, les marques rivalisent d'imagination et revisitent avec modernité les codes du romantisme.

Accessoires ou prêt-à-porter, certaines d'entre elles signent des collections capsules spécialement pour l'occasion, quand d'autres proposent des modèles qui tombent à pic.

Vous avez un message

© Swatch, 75 €.

En 1999, Tom Hanks et Meg Ryan partageaient l’affiche dans la comédie romantique « Vous avez un message ». Swatch décline le concept pour la Saint Valentin. La griffe signe pour l’occasion son modèle «You’ve got love». Son cadran est ainsi doté d’une enveloppe rouge ouverte pour envoyer, non pas des mots doux, mais des symboles pleins de sens, grâce à sa roue à émojis. Chaque jour, un nouveau symbole apparait à 12h : un cœur, un éclair, un cadenas... Un modèle dans l’air du temps disponible à 5020 exemplaires.

des emprunts littéraires

© Zoé Ferdinand, 35 €.

« L’amour fou », « Belle du seigneur », « L’attrape-cœurs »… la jeune marque parisienne Zoé Ferdinand, au style aussi rétro que littéraire, propose de faire siens les mots d’André Breton, Albert Cohen ou J. D. Salinger. Comment ? En affichant en lettres rouges les titres de ces romans mondialement connus sur de sobres et chics t-shirts blancs. Des modèles devenus l’emblème de cette griffe inventive.

Sweats à message

© Naf naf

Quand les mots manquent, les sweats à message prennent le relais. Naf Naf lance des modèles spécialement pensés pour déclarer sa flamme estampillés de petits mots explicites. Parmi eux : « Call me chérie ». En boutique et sur le site dès le 1erfévrier.

La collab Dim X Agnès b.

© Dim X Agnès b.

Une jolie collaboration qui tombe à pic. Dim s’associe, en ce début d’année, à Agnès b. le temps d’une collection capsule pour femmes et hommes. Lettres graphiques, pois, rayures ou couleurs pop et acidulés habillent ces modèles mêlant code rétro, taille haute et esprit de liberté.

Bangle up s’associe à Louvreuse et passe au cuir

© Louvreuse X Bangle Up, 130 €.

La griffe Bangle up, connu depuis 2014 pour ses bracelets en émail aux imprimés résolument graphiques, s’associe pour la Saint Valentin à la marque de maroquinerie Louvreuse. De cette collaboration naît un coffret en édition limitée, doté d’un porte-carte à personnaliser et d’un bracelet résolument graphique en cuir, matière qui fait son entrée dans l’univers de Bangle up.