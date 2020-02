Investir en immobilier : les SCPI vous font oublier le calvaire de l'investissement locatif

Afin d’augmenter leur pouvoir d’achat et de préparer leur retraite, les Français cherchent à investir dans l’immobilier en vue de se constituer une rente régulière et durable. Tandis que l’achat d’un appartement locatif nécessite beaucoup de temps tout au long du projet, les SCPI de rendement mettent fin au calvaire de l’investissement locatif en vous libérant de toutes les contraintes de gestion. Explications.

Sur papier, l’achat d’un appartement locatif n’a rien de compliqué et fait rêver de nombreux épargnants français, conquis par la pierre. Mais en réalité, l’achat d’un bien locatif est un véritable parcours de combattant : il faut passer des heures à chercher le bien idéal, réaliser des dizaines, voire des centaines de visites, obtenir un financement auprès de sa banque, réaliser des travaux, trouver un bon locataire, assurer toutes les démarches administratives... Bref, il n’est pas étonnant que beaucoup d’épargnants abandonnent leur projet locatif en cours de route et se tournent vers le placement SCPI.

La SCPI ou la société civile de placement immobilier vous permet d’investir facilement et rapidement dans l’immobilier locatif, sans vous exposer aux différentes contraintes citées précédemment. En effet, toutes ces démarches sont assurées par une société de gestion, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), sans que vous ayez à bouger votre petit doigt.

En investissant dans une SCPI de rendement, vous devenez donc tout simplement propriétaire d’un parc immobilier au prorata de votre investissement et percevez des loyers nets, mensuellement ou trimestriellement.

Ainsi que le rappelle Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI, le premier réseau national digital dédié exclusivement à la SCPI en France (www.centraledesscpi.com) :

« Lorsque l’on se lance dans un investissement immobilier, il est primordial de faire le bon choix entre un appartement locatif et les parts de SCPI. Les investisseurs, novices comme expérimentés, privilégient aujourd’hui les SCPI de rendement pour améliorer leur pouvoir d’achat ou préparer leur retraite avec beaucoup de sérénité. »

Pourquoi la SCPI reste le meilleur investissement locatif ?

En achetant des parts de SCPI de rendement, l’investisseur se contente de signer un bulletin de souscription pour chaque SCPI de laquelle il souhaite devenir associé et de régulariser son investissement par chèque ou par virement bancaire. Pas de visite des biens, pas de rendez-vous chez le notaire - la démarche pour souscrire aux SCPI est très simple et rapide : en quelques jours seulement, vous pouvez devenir propriétaire d’un parc immobilier locatif bien diversifié et fortement mutualisé.

Le patrimoine d’une SCPI peut s’évaluer à plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros. Ainsi, il est constitué d’une multitude de biens locatifs, allant des bureaux, aux EHPAD, en passant par des entrepôts, des écoles ou de l’habitation. Ces biens sont occupés par les entreprises solides, issus de divers secteurs d’activité : finance, santé, alimentaire ou sport, ce qui renforce davantage la mutualisation locative.

En plus de la diversification sectorielle, les SCPI de rendement mettent l’accent sur la diversification géographique. Parmi les 180 SCPI existantes, certaines SCPI investissent à Paris (exemple de la SCPI Epargne Foncière), d’autres dans toutes les régions françaises (exemple de la SCPI Epargne Pierre) et certaines investissent même à l’étranger, dans la zone euro (exemple de la SCPI Eurovalys) ou en dehors de celle-ci (exemple de la SCPI Corum XL). Il en découle des performances intéressantes puisque les meilleures SCPI de rendement rapportent depuis plusieurs années autour de 6 % nets à leurs associés.

Comme pour tout bien immobilier, il est possible d’acheter ses parts de SCPI à crédit ou bien opter pour un investissement en SCPI en démembrement temporaire de propriété. Pas de malus donc pour ceux qui souhaitent profiter de l’effet de levier ou réaliser un montage patrimonial plus poussé.

Ains que le souligne Laurent Fages, consultant au sein de La Centrale des SCPI :

« Après avoir vainement recherché le bien immobilier locatif de leurs rêves, de très nombreux investisseurs immobiliers nous téléphonent au 01.44.56.00.23 ou viennent nous rencontrer dans notre boutique du 15 rue Saint-Roch à Paris dans le premier arrondissement pour bénéficier d’une étude gratuite et personnalisée. Nos clients ont compris que l’immobilier sous forme de SCPI était préférable à l’immobilier détenu en direct qui conduit souvent à des situations compliquées. »

Quelles SCPI de rendement pour investir en immobilier en 2020 ?

Comme le monde des SCPI est également complexe, pour choisir les meilleures SCPI de rendement mieux vaut se faire accompagner par des professionnels de l’épargne immobilière assistée. Il s’agit de bénéficier d’une aide précieuse pour la constitution d’un panel multi-SCPI qui portera ses fruits sur le long terme grâce à la perception d’importants dividendes, notamment à la suite de la cessation de son activité.

Les experts indépendants de La Centrale des SCPI, qui conseillent au quotidien des centaines d’épargnants à faire les meilleurs choix de SCPI, nous ont partagé exclusivement leurs SCPI coup de cœur pour l’année 2020. En suivant leurs recommandations, votre investissement locatif en SCPI ne sera surement pas un calvaire.

Pour commencer, Thibault Le Coail, consultant au sein de La Centrale des SCPI préconise d’investir en 2020 sur la SCPI Corum XL, gérée par la société de gestion Corum Asset Management :

« La diversification de cette SCPI européenne et son rendement compétitif me poussent à l’élire en tant que ma SCPI coup de cœur. »

Théo Daromman, consultant au sein de La Centrale des SCPI poursuit sur cette SCPI opportuniste :

« C’est selon moi la SCPI star pour l’année 2020. La SCPI Corum XL, gérée par Corum AM, investit majoritairement dans les bureaux et les commerces en Europe. Le marché européen est dynamique et très porteur, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité unique pour y investir en immobilier ? »

Pour terminer, Véronique Baron, directrice associée de La Centrale des SCPI décerne son coup de cœur 2020 à la SCPI Activimmo, dédiée à la logistique :

« L’investissement immobilier doit s’adapter aux changements des modes de consommation. La logistique du dernier kilomètre, porté par l’explosion de l’e-commerce en France et de la livraison en 24h, est le marché de demain. La société de gestion Alderan l’a compris et a dédié sa SCPI Activimmo à l’investissement dans les entrepôts proche des grandes métropoles françaises. »

En réalisant un investissement locatif, l’objectif des épargnants est clair : obtenir un revenu complémentaire, une rente régulière pour améliorer son pouvoir d’achat ou pour préparer sa retraite. Mieux vaut donc être certain de pouvoir percevoir des revenus complémentaires, sans passer de longues heures à gérer et à entretenir son appartement locatif. Les spécialistes indépendants de La Centrale des SCPI sont à votre écoute pour vous aider à réussir votre premier investissement immobilier en parts de SCPI.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Avertissement concernant la SCPI Corum XL

Comme tout investissement immobilier, la liquidité de la SCPI CORUM XL est limitée, le capital et les revenus non garantis.

Le risque lié aux cours des devises accroit le risque sur les revenus et le capital.

Avant tout investissement, vérifiez qu'il est adapté à la situation patrimoniale de l'épargnant et à ses objectifs d'investissements.