Tout savoir sur la fête des grands-mères

En ce dimanche 1er mars, jour de la fête des grands-mères, toutes les mamies de France sont à l'honneur. Retour sur les origines surprenantes de cette fête, qui n'est pas célébrée que dans l'Hexagone.

Les origines

Selon la légende, la fête des grands-mères aurait été imaginée par Napoléon, qui n'a jamais concrétisé son idée. Mais dans les faits, cette fête n'a aucune origine historique ou religieuse. Et pour cause : elle a été instaurée en 1987 par la marque de café Grand'Mère, qui avait pour unique but de promouvoir sa marque qui venait alors de fêter ses vingt ans.

Malgré son origine purement commerciale, la fête des grands-mères a trouvé sa place dans les mœurs françaises. Elle est célébrée chaque année depuis 31 ans, le premier dimanche du mois de mars, mais reste une fête officieuse, qui n'est pas inscrite au calendrier officiel contrairement à la fête des mères ou la fête des pères.

Si l'objectif premier de la marque Grand'Mère était de faire parler d'elle dans l'espoir d'augmenter ses ventes, ce sont désormais les fleuristes qui semblent profiter de cet événement annuel. En effet, selon un sondage BVA datant de mars 2017, un tiers des Français ayant encore leur(s) grand(s)-mère(s) pense prioritairement à offrir un bouquet de fleurs ce jour-là.

La fête des grands-mères dans le monde

La toute première fête des grands-mères a été créée en Pologne, en 1964. Ce «Jour des grands-mères» est célébré chaque année le 21 janvier, tandis que les grands-pères sont à la fête le lendemain.

De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, une grande «Fête nationale des grands-parents» a lieu le premier dimanche de septembre, depuis 1978 aux Etats-Unis, et 1995 au Canada. Plus récemment, une fête célébrant les aïeux a également été instaurée en Italie depuis 2005 (le 2 octobre), et à Taïwan depuis 2010 (le dernier dimanche d'août).

Et la fête des grands-pères ?

En France, on ne célèbre que les grands-mères le premier dimanche de mars, et non l'ensemble des grands-parents, contrairement à certains pays. Si bien que, pendant de nombreuses années, il n'y avait aucune fête en l'honneur des grands-pères français.

Pour réparer cette injustice, une fête des grands-pères a été instaurée en 2008. Elle a été créée par Franck Izquierdo, auteur et inventeur français. Cette nouvelle fête a désormais lieu le premier dimanche du mois d'octobre.