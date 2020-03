Comment fabriquer son gel hydroalcoolique maison ?

Les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock dans de nombreuses officines de France. Voici comment fabriquer cette solution antibactérienne soi-même alors que le pays se rapproche du stade 3 de l'épidémie de coronavirus.

Avant de vous lancer dans cette préparation maison, veillez à désinfecter votre plan de travail, vos ustensiles, ainsi que vos mains.

Dans un petit bol, en inox de préférence, commencez par verser 45 ml de gel d’aloe vera, un agent hydratant disposant de propriétés antiseptiques bienfaitrices pour la peau mais également de bactéricides, anti-inflammatoires et anti-fongiques, pour éviter les infections causées par des champignons.

Ajoutez ensuite une cuillère à café d’huile végétale - type huile de jojoba, huile de lin, ou encore huile de cameline – un agent hydratant et émollient, pour détendre et adoucir la peau. Pour plus d’efficacité, vous pouvez également ajouter 8 à 10 gouttes d’huile essentielle.

Vous pouvez notamment opter pour l’huile essentielle de Ravintsara, reconnue pour ses propriétés antivirales et anti-infectieuses, l’huile essentielle de tea treen ou arbre à thé (antivirales, antifongiques et antiseptiques), ou encore de l’huile essentielle de lavande, pour son parfum, mais aussi ses vertus cicatrisantes et régénérantes cutanées. En sachant que rien ne vous empêche de les mélanger. Attention, certaines huiles essentielles sont interdites pendant la grossesse et l’allaitement.

Enfin, rajoutez 5 ml d’alcool à 70 ou 90°dans votre préparation. A noter qu'en dessous de 60° d’alcool le gel ne sera pas efficace contre tous les microbes et bactéries. Mélangez ensuite le tout à l’aide d’un fouet pour homogénéiser, puis verser la préparation dans un petit flacon de 30 ou 50 ml selon vos besoins. Votre gel hydroalcoolique peut se conserver pendant six mois à température ambiante.

la recette de l'OMS

De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un «Guide de Production locale des solutions hydroalcooliques». Pour 1 litre de gel, mélangez 833,3 ml d’éthanol 96 %, 41,7 ml de peroxyde d’hydrogène, communément appelé eau oxygénée, disponible en pharmacie, et 14,5 ml de glycérol 98 %, ou glycérine, également en vente à la pharmacie.

Enfin, ajoutez à la préparation de l'eau bouillie refroidie jusqu'au repère gradué indiquant 1 litre. Mélangez bien le tout puis versez la solution rapidement dans les flacons de distribution (100 ml ou 500 ml). Il est nécessaire de placer les flacons remplis en quarantaine pendant au moins 72 heures. C’est le délai permettant la destruction des spores bactériennes potentiellement présentes dans l’alcool ou dans les flacons.